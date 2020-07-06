Войти
Интерфакс-АВН

Россия будет развивать проекты "Буревестник" и "Посейдон" без оглядки на мнение США - сенатор Джабаров

444
0
0
Владимир Джабаров
Владимир Джабаров.
Источник изображения: РИА Новости / Владимир Трефилов

Обсуждать включение их в СНВ-3 в РФ не намерены

Вашингтон. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Призывы спецпредставителя США по вопросам контроля над вооружениями Маршалла Биллингсли закрыть проекты "Буревестник" и "Посейдон" связаны с неспособностью США создать аналогичное вооружение, заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Мы сами разберёмся, и разрешения на разработку подобных видов вооружения спрашивать ни у кого не намерены", - сказал Джабаров "Интерфаксу" в пятницу.

Также, по его словам, в планы РФ "тем более" не входит обсуждение вопроса о включении проектов "Буревестник" и "Посейдон" в договор СНВ-3.

"Мы создаем свое оружие для того, чтобы защититься, чтобы быть готовыми отразить любое нападение. А поскольку у США нет такого вооружения, они пытаются, чтобы и у других такого не было", - отметил Джабаров.

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что России пора закрыть проекты "Буревестник" и "Посейдон".

"Мы неоднократно предупреждали, что Skyfall ("Буревестник", - "ИФ") и Poseidon ("Посейдон", - "ИФ") - это ужасные проекты. Независимо от того, ответственны ли они за последний инцидент, это показывает, почему Россия должна отложить эти проекты в долгий ящик. Большая трата денег впустую. СНВ-3 их не охватывает. Следующее соглашение должно", - написал Биллингсли в твиттере.

Таким образом он прокомментировал статью в журнале Forbes, согласно которой причиной обнаруженного недавно шведами повышения радиационного фона могли стать испытания ракеты "Буревестник" или беспилотной подводной системы "Посейдон".

23 июня исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо сообщил в твиттере, что расположенная в Швеции мониторинговая станция "обнаружила следы повышенного содержания изотопов цезий-134, цезий-137 и рутений-103".

Он отметил, что уровень содержания этих веществ не опасен для здоровья. При этом Зербо опубликовал карту. На котором выделе район, в котором мог располагаться источник этих изотопов. Район включает часть Балтийского моря, страны Балтики, юг Швеции, часть Дании, Финляндии и часть территории запада России - в районе Санкт-Петербурга.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Россия
США
Финляндия
Швеция
Продукция
P-8 Poseidon
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
17.06.2020
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H совершили подлет к Санкт-Петербургу
29.07.2019
Sohu (Китай): Россия не вытерпела и со злости провела семичасовой полет Ту-160. Союзники США устроили скандал
07.06.2017
В 80-х обещали безъядерный мир, но путинская Россия решила иначе: "разрушила все перспективы Горбачева и Рейгана" (Yle, Финляндия)
08.02.2017
Основы военной мощи России: букварь для новой администрации (The National Interest, США)
05.11.2015
НАТО планирует пересечь красную черту в Европе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.07 20:01
  • 33
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 06.07 19:45
  • 1
"Ребята, ничего не получится". Эксперт о шансах США при конфликте с РФ
  • 06.07 19:34
  • 66
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 06.07 19:24
  • 8
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 06.07 19:03
  • 2
Доля современного вооружения в ВКС уже более 70%
  • 06.07 16:39
  • 1
Исходя из характеристик С-500, ее будут применять в качестве элемента мобильной стратегической ПРО
  • 06.07 15:56
  • 4
Китай обогнал Россию и настиг США по истребителям пятого поколения
  • 06.07 15:20
  • 3
Главком ВВС: за пять лет в ВКС России на новую технику перешли более 20 авиаполков
  • 06.07 13:39
  • 1
Кто управляет прошлым?
  • 06.07 13:11
  • 1
Киев должен быть активнее: Москва готовит документ по Донбассу
  • 06.07 12:56
  • 1
"Эффект домино": Рябков о возможном крахе Договора по открытому небу
  • 06.07 10:57
  • 1
Американскую разведку ждет перестройка
  • 06.07 10:28
  • 1
В МИД рассказали о секретной работе США в биолаборатории в Грузии
  • 06.07 08:05
  • 23
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 06.07 00:08
  • 2
Взамен российским: новые двигатели усилят китайские транспортники