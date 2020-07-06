Россия будет развивать проекты "Буревестник" и "Посейдон" без оглядки на мнение США - сенатор Джабаров

Обсуждать включение их в СНВ-3 в РФ не намерены

Вашингтон. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Призывы спецпредставителя США по вопросам контроля над вооружениями Маршалла Биллингсли закрыть проекты "Буревестник" и "Посейдон" связаны с неспособностью США создать аналогичное вооружение, заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Мы сами разберёмся, и разрешения на разработку подобных видов вооружения спрашивать ни у кого не намерены", - сказал Джабаров "Интерфаксу" в пятницу.

Также, по его словам, в планы РФ "тем более" не входит обсуждение вопроса о включении проектов "Буревестник" и "Посейдон" в договор СНВ-3.

"Мы создаем свое оружие для того, чтобы защититься, чтобы быть готовыми отразить любое нападение. А поскольку у США нет такого вооружения, они пытаются, чтобы и у других такого не было", - отметил Джабаров.

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что России пора закрыть проекты "Буревестник" и "Посейдон".

"Мы неоднократно предупреждали, что Skyfall ("Буревестник", - "ИФ") и Poseidon ("Посейдон", - "ИФ") - это ужасные проекты. Независимо от того, ответственны ли они за последний инцидент, это показывает, почему Россия должна отложить эти проекты в долгий ящик. Большая трата денег впустую. СНВ-3 их не охватывает. Следующее соглашение должно", - написал Биллингсли в твиттере.

Таким образом он прокомментировал статью в журнале Forbes, согласно которой причиной обнаруженного недавно шведами повышения радиационного фона могли стать испытания ракеты "Буревестник" или беспилотной подводной системы "Посейдон".

23 июня исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо сообщил в твиттере, что расположенная в Швеции мониторинговая станция "обнаружила следы повышенного содержания изотопов цезий-134, цезий-137 и рутений-103".

Он отметил, что уровень содержания этих веществ не опасен для здоровья. При этом Зербо опубликовал карту. На котором выделе район, в котором мог располагаться источник этих изотопов. Район включает часть Балтийского моря, страны Балтики, юг Швеции, часть Дании, Финляндии и часть территории запада России - в районе Санкт-Петербурга.