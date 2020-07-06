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КНР укрепляет свои ВВС - на подходе новый палубный истребитель

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Источник изображения: vpk-news.ru

В проекте разработки нового китайского палубного истребителя принимают участие Шеньянский научно-исследовательский и конструкторский авиационный институт, 29-й исследовательский институт и китайский производитель электроники CETC.

Самолёт станет очередной разработкой КНР после истребителя нового поколения J-20, тяжёлого транспортного самолёта Y-20, а также палубного истребителя J-15.

Новый самолёт, предположительно, будет представлять собой палубную версию истребителя FC-31. В рамках этой программы истребитель пройдёт глубокую модернизацию с заменой части бортового оборудования. Базовая версия истребителя FC-31 разрабатывается Шеньянским институтом с 2010 года и, согласно официальным данным, может выполнять полёты на высоте до 16 километров. Самолёт способен развивать скорость до 2200 км/ч, а его боевой радиус составляет 1200 километров.

Истребитель может нести вооружение общей массой до восьми тонн. Расчётный срок службы истребителя составляет 30 лет. FC-31 создаётся с активным применением технологий малозаметности: разработчики утверждают, что истребитель будет невидим для радиолокационных станций, работающих в диапазонах L и Ku. Китайские авиастроительные предприятия также занимаются разработкой двух проектов бомбардировщиков.

В их конструкции также будут широко применяться технологии малозаметности. Существование одного из этих проектов под названием H-20 или H-X китайские ВВС официально подтверждали в 2017 году, напоминает ПМ. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
J-15
J-20
Y-20
Компании
CETCI
Проекты
Истребитель 5 поколения
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