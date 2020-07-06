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Военное обозрение

В NI: F-35 - единственный самолёт, способный выполнять задачи A-10, F-16, F-18 и и AV-8B Harrier

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Источник изображения: topwar.ru

Существует мнение, что покупка истребителей-бомбардировщиков F-35 не оправдывает затрат на их приобретение. Но далеко не все согласны с этой точкой зрения.

Среди них и директор по аэрокосмической промышленности, обороне и безопасности компании Frost & Sullivan Брэд Карран, который высказал свою позицию изданию National Interest.

Некоторые считают, что, если использовать более старую технику и модернизировать ее, она способна выполнять задачи так же хорошо, как и F-35, но за меньшие деньги. Их оппоненты утверждают, что только F-35 имеет такое сочетание скорости, маневренности, скрытности и гибкости, которое позволяет ему выжить и одержать победу над современными истребителями и системами ПВО.

По мнению Каррана, F-35 – это единственная модель, способная выполнять задачи самолётов A-10 Thunderbolt II, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Super Hornet и AV-8B Harrier. И даже, возможно, F-35 справляется с поставленными задачами еще лучше.

Кроме того, многие из этих моделей находились в эксплуатации долгие годы, а более старые самолеты обходятся дороже в обслуживании, чем новые.

Нужно также учесть, что высокотехнологичный истребитель следует той же тенденции, что и бытовая электроника. Она заключается в том, что при наращивании объемов производства цены падают. И чем больше будет выпускаться самолетов, тем сильнее опустятся цены на них.

Карран также обращает внимание на то, что компания Lockheed Martin использует для производства F-35 комплектующие, поставляемые с разных концов США. Это стимулирует создание новых рабочих мест по всей стране.

Немаловажно и то, что пилоты, которым приходилось управлять этим самолетом, положительно отзываются о нем, отмечая его высокую надежность.

Исходя из этого, Брэд Карран делает вывод, что стоимость истребителя вполне оправдана:

На мой взгляд, да, F-35 стоит своих затрат.

При этом в США так и не назвали (на данный момент) причину падения истребителя пятого поколения F-35, которое произошло несколько недель назад.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
A-10 Warthog
F-16
F-18
F-35
Harrier
Super Hornet
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
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