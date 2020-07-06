На Камчатке развернут новую эскадрилью перехватчиков МиГ-31 - СМИ

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Авиаполк Тихоокеанского флота на Камчатке пополнит новая эскадрилья перехватчиков МиГ-31, сообщает газета "Известия".

"На Камчатке развернут дополнительную эскадрилью тяжелых истребителей-перехватчиков МиГ-31. Пополнение получит смешанный полк морской авиации Тихоокеанского флота", - сообщило издание со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

317-й смешанный авиаполк Тихоокеанского флота базируется на аэродроме Елизово на Камчатке.

В 2019 году командующий Войсками и силами на Северо-Востоке России Александр Юлдашев сообщил, что до конца года эскадрилью авиаполка на Камчатке пополнят два модернизированных перехватчика МиГ-31БМ. Общее число модернизированных истребителей в полку составит четыре единицы.

По данным военных, в ходе заводского ремонта с модернизацией была обновлена авионика и радиоэлектронные системы МиГ-31, улучшены тактические характеристики и боевые возможности истребителей.

В августе 2018 года президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил в интервью "Интерфаксу", что весь парк истребителей-перехватчиков МиГ-31 модернизируют к 2023 году.

МиГ-31 - сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначенный для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолёт способен одновременно поражать 6 и сопровождать до 10 воздушных целей.