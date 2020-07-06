Войти
Интерфакс-АВН

На Камчатке развернут новую эскадрилью перехватчиков МиГ-31 - СМИ

534
0
0
МиГ-31 на взлете
МиГ-31 на взлете.
Источник изображения: © РИА Новости, Руслан Кривобок

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Авиаполк Тихоокеанского флота на Камчатке пополнит новая эскадрилья перехватчиков МиГ-31, сообщает газета "Известия".

"На Камчатке развернут дополнительную эскадрилью тяжелых истребителей-перехватчиков МиГ-31. Пополнение получит смешанный полк морской авиации Тихоокеанского флота", - сообщило издание со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

317-й смешанный авиаполк Тихоокеанского флота базируется на аэродроме Елизово на Камчатке.

В 2019 году командующий Войсками и силами на Северо-Востоке России Александр Юлдашев сообщил, что до конца года эскадрилью авиаполка на Камчатке пополнят два модернизированных перехватчика МиГ-31БМ. Общее число модернизированных истребителей в полку составит четыре единицы.

По данным военных, в ходе заводского ремонта с модернизацией была обновлена авионика и радиоэлектронные системы МиГ-31, улучшены тактические характеристики и боевые возможности истребителей.

В августе 2018 года президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил в интервью "Интерфаксу", что весь парк истребителей-перехватчиков МиГ-31 модернизируют к 2023 году.

МиГ-31 - сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначенный для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолёт способен одновременно поражать 6 и сопровождать до 10 воздушных целей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
ТОФ
Похожие новости
22.04.2019
Войска на Камчатке в 2019 году усилят несколько истребителей МиГ-31БМ
22.04.2019
Авиацию Тихоокеанского флота оснастили модернизированными МиГ-31БМ
20.03.2019
Самолет в светлое будущее
10.01.2019
Новый контракт на модернизацию истребителей-перехватчиков МиГ-31
21.08.2017
Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.07 20:01
  • 33
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 06.07 19:45
  • 1
"Ребята, ничего не получится". Эксперт о шансах США при конфликте с РФ
  • 06.07 19:34
  • 66
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 06.07 19:24
  • 8
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 06.07 19:03
  • 2
Доля современного вооружения в ВКС уже более 70%
  • 06.07 16:39
  • 1
Исходя из характеристик С-500, ее будут применять в качестве элемента мобильной стратегической ПРО
  • 06.07 15:56
  • 4
Китай обогнал Россию и настиг США по истребителям пятого поколения
  • 06.07 15:20
  • 3
Главком ВВС: за пять лет в ВКС России на новую технику перешли более 20 авиаполков
  • 06.07 13:39
  • 1
Кто управляет прошлым?
  • 06.07 13:11
  • 1
Киев должен быть активнее: Москва готовит документ по Донбассу
  • 06.07 12:56
  • 1
"Эффект домино": Рябков о возможном крахе Договора по открытому небу
  • 06.07 10:57
  • 1
Американскую разведку ждет перестройка
  • 06.07 10:28
  • 1
В МИД рассказали о секретной работе США в биолаборатории в Грузии
  • 06.07 08:05
  • 23
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 06.07 00:08
  • 2
Взамен российским: новые двигатели усилят китайские транспортники