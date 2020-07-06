На форуме "Армия-2020" для посетителей будет представлена экспозиция к 200-летию Военной академии РВСН

ЦАМТО, 3 июля. На Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" для посетителей будет представлена экспозиция к 200-летию Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

На экспозиции гостям и участникам форума будут представлены успехи и достижения академии в учебной и научной областях, ее вкладе в подготовку высококвалифицированных офицерских кадров для Ракетных войск стратегического назначения.

Кроме того, специалисты академии примут активное участие более чем в 150 мероприятиях научно-деловой программы форума. Это, прежде всего участие профессорско-преподавательского состава в брифингах, конференциях, деловых встречах.

Наиболее интересным и важным на форуме станет круглый стол по линии академии "Информационные технологии и искусственный интеллект в системе военного образования: тенденции и инновации".

Филиал Военной академии РВСН проведет круглый стол на тему "Применение новых инфокоммуникационных технологий и средств связи в РВСН", сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.