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На форуме "Армия-2020" для посетителей будет представлена экспозиция к 200-летию Военной академии РВСН

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Академия РВСН
Кадр презентации комплекса Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в подмосковной Балашихе.
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 3 июля. На Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" для посетителей будет представлена экспозиция к 200-летию Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

На экспозиции гостям и участникам форума будут представлены успехи и достижения академии в учебной и научной областях, ее вкладе в подготовку высококвалифицированных офицерских кадров для Ракетных войск стратегического назначения.

Кроме того, специалисты академии примут активное участие более чем в 150 мероприятиях научно-деловой программы форума. Это, прежде всего участие профессорско-преподавательского состава в брифингах, конференциях, деловых встречах.

Наиболее интересным и важным на форуме станет круглый стол по линии академии "Информационные технологии и искусственный интеллект в системе военного образования: тенденции и инновации".

Филиал Военной академии РВСН проведет круглый стол на тему "Применение новых инфокоммуникационных технологий и средств связи в РВСН", сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.

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