"Русские Витязи" провели уникальные полеты с выполнением пилотажа на трех типах самолетов в едином строю

ЦАМТО, 3 июля. В Подмосковной Кубинке летчики авиационной группы высшего пилотажа "Русских Витязей" провели уникальные полеты с выполнением группового и одиночного пилотажа.

Особенностью полетов стало выполнение комплекса фигур сложного и высшего пилотажа на самолетах Су-27, Су-30СМ и Су-35С, стоящих в настоящий момент на вооружении авиационной группы.

Впервые все три типа самолетов были в едином строю.

В ходе полета летный состав в составе трех экипажей в строевом порядке "пеленг" выполнил "виражи", "косые петли", "горки", "полуперевороты" и другие элементы. Пилотажная программа выполнялась на установленных интервалах и дистанциях менее трех метров между самолетами.

В завершении ведущий пилотажной группы гвардии полковник Андрей Алексеев выполнил "колокол", "кадушку", "штопор", "проход на минимальной скорости", продемонстрировав сверхманевренные характеристики новейшего многоцелевого истребителя Су-35С, сообщает Группа информационного обеспечения Космических войск ВКС России.