ЦАМТО, 3 июля. Ракетный крейсер "Москва" после окончания ремонта и модернизации останется флагманом Черноморского флота, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.

Как напоминает агентство, ремонт крейсера начался еще в 2018 году, его окончание и вывод корабля из дока запланирован на 3 июля этого года.

"Крейсер "Москва" остается флагманом Черноморского флота, несмотря на нахождение в боевом составе трех новейших фрегатов типа "Адмирал Григорович", – заявил собеседник агентства.

Он напомнил, что в составе ЧФ сейчас находятся три фрегата проекта 22350: "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", вооруженные новейшими крылатыми ракетами "Калибр".

Как сообщили "РИА Новости" в пресс-службе 13-го судоремонтного завода ЧФ, где ремонтировался корабль, на "Москве" была проведена масштабная работа по ремонту и модернизации. Крейсер выйдет из дока с капитально отремонтированным двигателем, заменой дизель-генераторов и систем РТС. Кроме того, заменены сотни метров кабель-трасс".

Крейсер "Москва" – головной корабль проекта 1164 "Атлант". Построен в 1982 году на заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом ЧФ.

Водоизмещение корабля составляет 11490 т, длина – 186 м, скорость – 32 узла, автономность – 30 суток, экипаж – 500 человек. На вооружении находятся 16 пусковых установок крылатых ракет "Яхонт", артсистема АК-130, торпеды калибра 533 мм, вертолет Ка-27, передает "РИА Новости".