Вооруженные силы с 2021 года получат разведывательно-ударные беспилотники средней и большой дальности

Новейший ударный беспилотник «Охотник» во время первого совместного полета с Су-57 на одном из испытательных аэродромов Минобороны России.

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Разведывательно-ударные беспилотники средней и большой дальности появятся в Вооруженных силах России с 2021 года, сообщил главком Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин.

"Оснащение подразделений беспилотной авиации комплексами средней и большой дальности спланировано с 2021 года", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Одним из важнейших является разработка разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов средней и большой дальности. Беспилотники создаются как многофункциональные базовые платформы, позволяющие реализовать их актуальные функциональные возможности на длительную перспективу путём совершенствования целевого оборудования и расширения его номенклатуры", - сказал Суровикин.

По его словам, в начале 2020 года первый серийный образец беспилотного комплекса средней дальности после завершения испытаний поставлен в учебный центр для освоения и подготовки инструкторско-преподавательского состава.

Как сообщал "Интерфакс", компания "Сухой" разработала первый в России тяжёлый ударный беспилотник большой продолжительности полёта - "Охотник". 3 августа 2019 года он впервые поднялся в небо. Согласно открытым данным, его взлётная масса составляет 20 тонн, что делает его самым тяжёлым из разрабатываемых в настоящее время беспилотников. По словам президента РФ Владимира Путина, его боевая нагрузка - 6 тонн, дальность полета - около 6 тыс. км, а высота - 18 км.

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова ранее сообщали, что основной объем летных испытаний "Охотника" планируется выполнить в 2023-2024 годах, в том числе в ударном варианте с различными авиационными средствами поражения, а с 2025 года должны начаться серийные поставки беспилотников российским военным.

Кроме того, в феврале 2020 года Минобороны РФ заключило контракт на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию нового разведывательно-ударного беспилотника "Альтиус-РУ". Это окончательный облик летательного аппарата, который был создан в результате разработок и испытаний ряда прототипов. Работы над "Альтиусом" (его также называют "Альтаир") начались в 2011 году в казанском ОКБ им. Симонова, в 2018 году проект был передан Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА).