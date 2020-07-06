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Интерфакс-АВН

На Дальнем Востоке построят новый радар системы предупреждения о ракетном нападении - российские военные

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РЛС "Воронеж"
Командный пункт радиолокационной станции "Воронеж" - российской надгоризонтной радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном нападении высокой заводской готовности. РЛС способна обнаруживать баллистические, космические и аэродинамические объекты, в том числе баллистические и крылатые ракеты.
Источник изображения: Игорь Зарембо / РИА Новости

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Минобороны России приняло решение о развертывании на Дальнем Востоке новой радиолокационной станции (РЛС) системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

О том, что такую станцию планируется развернуть на Дальнем Востоке для эффективного фиксирования ракетных пусков КНДР, ранее "Интерфаксу" сообщил генеральный конструктор СПРН Сергей Боев.

"В перспективе до 2030 года развитие СПРН предусматривает модернизацию ряда РЛС ВЗГ (высокой заводской готовности), несущих боевое дежурство в Краснодарском крае, Иркутской области, и создание в Ленинградской области и Дальневосточном федеральном округе новых средств, обладающих повышенными характеристиками и помехоустойчивостью", - сказал главком Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин в интервью, которое опубликовано в пятницу в газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

В ноябре 2017 года Боев, который является генконструктором СПРН и руководителем оборонной корпорации ПАО "МАК "Вымпел", сказал "Интерфаксу": "Прорабатывается вопрос о развертывания новой РЛС "Воронеж" на восточном направлении. Станция, в частности, будет эффективнее фиксировать ракетные пуски на Корейском полуострове".

Боев тогда заявил, что станция на востоке страны будет работать по новой технологии.

По словам Боева, российская СПРН контролирует все ракетоопасные направления.

Основа наземного эшелона российской системы предупреждения о ракетном нападении - радиолокационные станции типа "Воронеж". Они работают в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические, баллистические и аэродинамические объекты.

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