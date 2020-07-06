Радар в Мордовии контролирует воздушное пространство над всей территорией Европы и Ближнего Востока - главком ВКС

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Радиолокационная станция (РЛС) загоризонтного обнаружения "Контейнер", которая заступила на боевое дежурство в конце прошлого года в Мордовии, существенно увеличила потенциал дальней разведки воздушного пространства на западном и южном направлениях, заявил главком ВКС России Сергей Суровикин.

"Заступление в Республике Мордовия на боевое дежурство радиолокационной станции загоризонтного обнаружения обеспечило контроль воздушного пространства над всей территорией Европы и Ближнего Востока, что существенно увеличило время на принятие решения на ответные действия", - сказал Суровикин в интервью, которое публикует в пятницу газета Вооружённых сил РФ "Красная звезда".

Кроме того, отметил главнокомандующий, "развёртывание подразделений радиотехнических войск на островах и архипелагах Северного Ледовитого океана позволило существенно нарастить радиолокационное поле в арктических широтах".

РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии 1 декабря 2019 года. Командующий 1-й армией ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Демин заявил тогда журналистам: "Теперь мы наблюдаем возможные удары противника от нескольких сотен до двух тысяч километров до госграницы в режиме реального времени. Станция будет постоянно вести разведку. Она способна наблюдать обстановку на западном и южном воздушно-космических направлениях".

На следующий день в Минобороны РФ заявили, что с помощью РЛС типа "Контейнер" вокруг границ России будет создано сплошное радиолокационное поле, чтобы заранее отследить пуски крылатых ракет, подъём в воздух боевой авиации и другие аэродинамические цели.

"В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям, аналогично полю системы предупреждения о ракетном нападении", - говорилось в сообщении ведомства.

По его данным, в новую систему войдут загоризонтные станции типа "Контейнер", первая из которых заступила на боевое дежурство 1 декабря в Мордовии. Новая РЛС способна отследить массовый взлет авиации, пуск крылатых ракет или старт гиперзвуковых аппаратов на дальностях в двух тыс. км от западных и южных границ России.

Таким образом, обеспечивается время на отражение возможного удара по объектам на территории страны, отметили в российском военном ведомстве.

Сообщалось, что следующая станция подобного типа должна прикрыть арктическое направление.

Работа станций "Контейнер" основана на приеме радиосигнала, отраженного от ионосферы.

В настоящее время в РФ создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. В систему входят РЛС типа "Воронеж", их главная задача - отследить пуски баллистических ракет по российской территории.

Суровикин также отметил, что за последние пять лет в связи с постановкой на боевое дежурство современных образцов вооружения и военной техники, развёртыванием подразделений в новых районах боевого предназначения на порядок возросли боевые возможности дежурных сил, занятых в системе воздушно-космической обороны.