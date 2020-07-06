Возможности системы противоракетной обороны Москвы удвоят - военные

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Система противоракетной обороны (ПРО) Москвы в ближайшее время будет модернизирована, ее усилят новыми противоракетами, сообщил главком Воздушно-комических сил РФ Сергей Суровикин.

"Несомненно, одна из важнейших задач, стоящих перед предприятиями ОПК, - это модернизация уже существующей, стоящей на боевом дежурстве системы противоракетной обороны города Москвы А-135", - сказал он в интервью ведомственной газете "Красная звезда".

"Испытания средств системы в настоящее время проводятся, и уже в ближайшей перспективе Воздушно-космические силы получат обновлённую многофункциональную радиолокационную станцию и модернизированные противоракеты системы ПРО", - сказал главком.

"Возможности огневых средств системы по обороне столицы нашей Родины и Московского промышленного района будут увеличены в два раза, что неоднократно подтверждено на проведённых предварительных испытаниях противоракеты", - сообщил Суровикин.

Как сообщал "Интерфакс", ПРО Москвы обеспечивает система второго поколения, которая находится на боевом дежурстве с 1995 года. В ее составе А-135, оснащенные антиракетами ближнего перехвата.

В июне 2019 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сказал, что модернизацию систему ПРО Москвы планируется завершить к 2022 году.

На протяжении последних лет Минобороны РФ неоднократно сообщало об успешных испытаниях новой противоракеты для системы ПРО на полигоне "Сары-Шаган".