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Интерфакс-АВН

Очередной пуск тяжёлой ракеты "Ангара-А5" с Плесецка будет в этом году - главком ВКС

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РН "Ангара-А5"
РН "Ангара-А5".
Источник изображения: http://www.arms-expo.ru/

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Третий по счёту квалификационный пуск ракеты-носителя тяжёлого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк будет в 2020 году, сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин.

"В настоящее время выполнено два квалификационных пуска данных типов ракет-носителей. До конца текущего года запланирован очередной квалификационный пуск ракеты-носителя тяжёлого класса "Ангара-А5", подготовка к которому организована в установленном порядке", - сообщил Суровикин в интервью газете Вооружённых сил РФ "Красная звезда".

Отвечая на вопрос, сколько необходимо пусков такой ракеты для принятия её в штатную эксплуатацию, главком сказал: "В рамках опытно-конструкторской работы на космодроме Плесецк проходят лётные испытания космического ракетного комплекса "Ангара", которые предусматривают шесть пусков ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" и три пуска ракеты-носителя лёгкого класса "Ангара-1.2".

"Ангара" - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители четырёх классов - от легкого до тяжелого - в диапазоне грузоподъемностей от 1,5 ("Ангара .1") до 35 ("Ангара-А7") тонн на низкой околоземной орбите (при старте с космодрома Плесецк). Головным разработчиком и производителем РН семейства "Ангара" является Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева

В мае 2019 года сообщалось, что в 2019-2021 годах Минобороны РФ проведет три запуска ракеты-носителя "Ангара-А5", и один - "Ангары 1.2", однако позднее пуск 2019 года был перенесен на 2020. Министерство является основным заказчиком семейства.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Плесецк
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