Войти
Интерфакс-АВН

ВКС России получат первые истребители Су-57 в этом году - главком

877
0
0
Истребитель пятого поколения Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) Сергей Суровикин подтвердил, что первая поставка истребителей Су-57 будет в текущем году.

"Она (поставка - ИФ) начнётся уже в этом году, и ежегодно будет увеличиваться", - сказал Суровикин в интервью, которое публикует в пятницу газета Вооружённых сил РФ "Красная звезда".

По его словам, многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 в настоящее время проходит государственные совместные испытания на базе испытательного полигона 929-го Государственного лётно-испытательного центра Минобороны России.

"Требования заданным тактико-техническим заданием к самолёту пятого поколения в процессе пройденных на сегодняшний момент испытаний подтверждаются в полном объёме", - сказал главком.

Ранее сообщалось, что установочная партия, которая первой должна быть передана военным в этом году, состоит из двух машин. Ожидалось, что поставки произойдут в 2019 году, но в декабре первый серийный образец потерпел крушение во время испытательного полета.

Су-57 (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого (входит в ОАК). Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника. Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

Глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов ранее заявлял, что разработка нового поколения ракет для Су-57 идет в соответствии с графиком. В сентябре 2018 года он сообщал "Интерфаксу", что Су-57 получит на вооружение, в том числе, сверхдальнюю гиперзвуковую ракету Р-37М.

Кроме того, по данным источника "Интерфакса", на Су-57 уже испытали вооружение, размещенное во внутренних отсеках, что является одним из требований к пятому поколению истребителей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Обносов Борис
Проекты
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
25.06.2020
Истребители пятого поколения Су-57 снабдят новыми средствами поражения - Ростех
18.07.2019
Серийные поставки истребителей пятого поколения Су-57 в войска начнутся уже в 2019 году - Борисов
03.06.2019
Чем вооружат авиационный комплекс Су-57
01.04.2019
Источник сообщил о скором согласовании экспортных документов для Су-57
29.03.2019
Россия может впервые представить экспортную версию истребителя пятого поколения Су-57 на авиашоу в Дубае
18.01.2017
Корпорация победителей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.07 20:01
  • 33
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 06.07 19:45
  • 1
"Ребята, ничего не получится". Эксперт о шансах США при конфликте с РФ
  • 06.07 19:34
  • 66
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 06.07 19:24
  • 8
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 06.07 19:03
  • 2
Доля современного вооружения в ВКС уже более 70%
  • 06.07 16:39
  • 1
Исходя из характеристик С-500, ее будут применять в качестве элемента мобильной стратегической ПРО
  • 06.07 15:56
  • 4
Китай обогнал Россию и настиг США по истребителям пятого поколения
  • 06.07 15:20
  • 3
Главком ВВС: за пять лет в ВКС России на новую технику перешли более 20 авиаполков
  • 06.07 13:39
  • 1
Кто управляет прошлым?
  • 06.07 13:11
  • 1
Киев должен быть активнее: Москва готовит документ по Донбассу
  • 06.07 12:56
  • 1
"Эффект домино": Рябков о возможном крахе Договора по открытому небу
  • 06.07 10:57
  • 1
Американскую разведку ждет перестройка
  • 06.07 10:28
  • 1
В МИД рассказали о секретной работе США в биолаборатории в Грузии
  • 06.07 08:05
  • 23
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 06.07 00:08
  • 2
Взамен российским: новые двигатели усилят китайские транспортники