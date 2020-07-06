ВКС России получат первые истребители Су-57 в этом году - главком

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) Сергей Суровикин подтвердил, что первая поставка истребителей Су-57 будет в текущем году.

"Она (поставка - ИФ) начнётся уже в этом году, и ежегодно будет увеличиваться", - сказал Суровикин в интервью, которое публикует в пятницу газета Вооружённых сил РФ "Красная звезда".

По его словам, многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 в настоящее время проходит государственные совместные испытания на базе испытательного полигона 929-го Государственного лётно-испытательного центра Минобороны России.

"Требования заданным тактико-техническим заданием к самолёту пятого поколения в процессе пройденных на сегодняшний момент испытаний подтверждаются в полном объёме", - сказал главком.

Ранее сообщалось, что установочная партия, которая первой должна быть передана военным в этом году, состоит из двух машин. Ожидалось, что поставки произойдут в 2019 году, но в декабре первый серийный образец потерпел крушение во время испытательного полета.

Су-57 (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого (входит в ОАК). Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника. Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

Глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов ранее заявлял, что разработка нового поколения ракет для Су-57 идет в соответствии с графиком. В сентябре 2018 года он сообщал "Интерфаксу", что Су-57 получит на вооружение, в том числе, сверхдальнюю гиперзвуковую ракету Р-37М.

Кроме того, по данным источника "Интерфакса", на Су-57 уже испытали вооружение, размещенное во внутренних отсеках, что является одним из требований к пятому поколению истребителей.