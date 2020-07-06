Сроки и объемы строительства стартового комплекса для будущей сверхтяжелой ракеты будут определены до конца года - "Роскосмос"

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Основные параметры стартового комплекса для будущей российской ракеты сверхтяжёлого класса на космодроме "Восточный" будут определены до конца текущего года, сообщает "Роскосмос".

"До конца текущего года будет также принято решение о сроках и объёмах строительства "Восточный3" - для РН (ракеты-носителя) сверхтяжелого класса "Енисей", - сообщила госкорпорация в четверг в "Твиттере".

В "Роскосмосе" заявили также, что до конца 2025 года на "Восточном" будут также построены объекты вспомогательной инфраструктуры, в том числе новое жильё для специалистов-стартовиков.

Весной в России началось создание первых модулей перспективной российской сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей".

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин 18 марта в "Твиттере" опубликовал фотографии конструкций будущей ракеты.

"Это части конструкции универсальных ракетных модулей нашей новой ракеты сверхтяжёлого класса "Енисей", - написал гендиректор "Роскосмоса".

Эскизный проект ракеты был одобрен в конце 2019 года. Начало летно-конструкторских испытаний российской сверхтяжелой ракеты назначено на 2028 год, ракета создается на основе блоков также создаваемой в настоящее время ракеты-носителя "Союз-5".

Она будет иметь грузоподъемность 88 тонн и обеспечивать вывод пилотируемого транспортного корабля массой 20 тонн на полярную окололунную орбиту. Это позволит начать пилотируемые полеты к Луне, включая вывод на орбиту спутника Земли пилотируемых и грузовых транспортных кораблей, посадочно-взлетных кораблей и модулей окололунных орбитальных станций.