Первый пуск ракеты "Ангара" с перспективным пилотируемым кораблём "Орел" состоится в конце 2023 года - "Роскосмос"

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Первый пуск перспективного российского пилотируемого корабля многоразового использования "Орел" состоится в конце 2023 года, сообщает "Роскосмос".

"Пуск "Ангары" с кораблем "Орёл" намечен на конец 2023 года - после проведения испытаний технологического оборудования", - сообщила госкорпорация в "Твиттере".

В "Роскосмосе" заявили, что строительство объектов второй очереди космодрома "Восточный" для запусков ракет семейства "Ангара" идёт по графику.

"Стартовый стол и ещё около 40 крупных уникальных инженерных сооружений будут построены до конца 2022 года", - сообщил "Роскосмос".

Разработку корабля "Орел" в рамках опытно-конструкторской работы "Федерация" ведет РКК "Энергия".

Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны. Для его создания применяются технологии, порой не имеющие аналогов в мировой космонавтике.

В частности, возвращаемый аппарат корабля будет выполнен c использованием новейших композиционных материалов, предусмотрен многоразовый стыковочный агрегат. Современное бортовое электронное оборудование позволит более эффективно решать задачи сближения и стыковки, повысить безопасность экипажа на этапах выведения и спуска на Землю.