Очередной разговор Герасимова и Пича демонстрирует стремление НАТО к поддержанию каналов связи с Россией - альянс

Лондон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Состоявшийся в четверг телефонный разговор председателя Военного комитета НАТО Стюарта Пича и начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова свидетельствует о стремлении Североатлантического альянса поддерживать с Россией открытые военные каналы связи, сообщило НАТО.

"Этот телефонный разговор демонстрирует заинтересованность НАТО в поддержании открытыми военные каналы связи, предсказуемости и обмене информацией по вопросам, вызывающим озабоченность, в частности, пандемии коронавируса, - говорится в заявлении. - Он соответствует политике транспарентности НАТО и поддержания диалога между высшим руководством НАТО и России".

Это уже второй разговор Герасимова и Пича с тех пор как они 26 ноября прошлого года встречались в Баку. Тогда, по данным Минобороны РФ, военачальники обсудили меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия - НАТО.

Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщили, что в ходе телефонного разговора начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Стюартом Пичем обсуждались контроль над вооружениями, борьба с коронавирусом и предотвращение инцидентов.

"Стороны обсудили ситуацию в сфере европейской безопасности и контроля над вооружениями", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".