Sohu: У американцев Турция ассоциируется с кебабом, а теперь им говорят о необходимости купить у неё оружие

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Китайское издание Sohu вышло с материалом, посвящённым конфликтной ситуации, возникшей между США и Турцией из-за покупки последней российских зенитных ракетных комплексов С-400. Напомним, что в Турцию из РФ поставлены первые комплексы, однако на боевое дежурство эта страна российские ЗРК не ставит, ссылаясь на проблемы эпидемиологического плана. Эксперты считают, что главная причина, по которой ЗРК С-400 «Триумф» всё ещё не включены в систему ПВО-ПРО Турции, связана с американским давлением.

На днях представитель американского сената предложил и вовсе выкупить С-400 у Турции, чтобы «вернуть доверительные отношения между двумя странами НАТО». В России, комментируя это заявление представителя американской законодательной власти, заявляют, что РФ может ответить санкциями, если Анкара решит перепродать комплексы третьей стране.

В китайском Sohu о ситуации пишут красочно?

Для большинства американцев слово Турция ассоциируется с турецким кебабом, а теперь о ней говорят в Вашингтоне как о «ненадёжном партнёре» и сообщают о необходимости купить у неё российское оружие. И эту «ненадёжность» связывают с военно-техническими контактами с Россией и, конкретно, с покупкой у России комплексов С-400.

Отмечено, что о "ненадёжность" Турции для США последние могут забыть, если Анкара перепродаст им российские средства противовоздушной обороны.

Автор пишет, что США якобы готовы выложить за С-400 около 10 млрд долларов. И он же констатирует:

Если Турция решится продать российские ЗРК американцам, это будет означать только одно: США готовы скатиться даже до убыточного бизнеса, лишь бы хоть как-то навредить России. Это отвратительно для России, но вполне соответствует американскому стилю поведения.