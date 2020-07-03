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Интерфакс-АВН

Шесть спутников "Смотр" и 8 аппаратов "Ямал" планируется запустить в космос к 2035 году - гендиректор "Газпром Космические Системы"

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Gazprom-SpaceSystems
ОАО "Газпром космические системы".

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - АО "Газпром Космические Системы" (ГКС) приступило к разработке малого спутника для создания низкоорбитальной группировки, сообщил генеральный директор компании Дмитрий Севастьянов.

Выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных коммерческому использованию космоса, он напомнил, что ГКС приступил к созданию в подмосковном Щелково сборочного производства космических аппаратов (СПКА), которое будет введено в эксплуатацию в 2022 году.

"Создание системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Смотр", в рамках которой к 2035 году компания планирует создать и запустить шесть спутников ДЗЗ. Развитие системы спутниковой связи "Ямал". По планам до 2035 года - создание на сборочном производстве и запуск восьми спутников связи для замены действующих и развития операторского телекоммуникационного бизнеса", - сообщил Севастьянов о планах компании на ближайшие 15 лет.

Он сообщил также, что в Щелково будут создаваться аппараты связи и ДЗЗ средней и большой размерности, здесь же будет организовано производство малых космических аппаратов для спутниковых систем связи и ДЗЗ, в том числе в рамках программы "Сфера".

"Первым космическим аппаратом на новом производстве будет оптоэлектронный спутник с высоким разрешением системы "Смотр", его запуск запланирован на 2024 год. Следующие космически аппараты, собранные на заводе, будут спутники "Ямал-501" и "Ямал-502", их запуск запланирован на 2024 и 2025 год, соответственно", - сказал Севастьянов.

"Кроме того, конструкторское бюро "Газпром-СПКА" разрабатывает малый космический аппарат весом около 200 кг для использования его при создании многоспутниковых низкоорбитальных систем широкополосного доступа, интернета "вещей", оперативного сбора данных и наблюдения Земли, в том числе в рамках программы "Сфера", - сказал также гендиректор ГКС.

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