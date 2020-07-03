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Интерфакс-АВН

Курилы останутся за Россией, дискуссия с Японией будет закрыта после вступления в силу поправок в Конституцию РФ - Клинцевич

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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Россия никогда не передаст Курильские острова Японии, дискуссия на эту тему будет закрыта после вступления в силу обновленной Конституции РФ, заявил член комитета Совет Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Эта тема закрыта. Кто бы к власти ни пришёл в ближайшие десять, двадцать, сто лет, уже к этой теме никто вернуться не сможет: люди не разрешат. Потому что, если бы в нынешних условиях мы пошли навстречу им, завтра там были бы американские базы и это железно было бы серьезной угрозой", - сказал Клинцевич "Интерфаксу" в четверг, отвечая на вопрос о том, каковы перспективы дальнейшей дискуссии по Курилам в свете одобрения поправок в Конституцию РФ на общероссийском голосовании.

"Это решение народа. Я об этом уже лет 20 говорю, что никогда мы не отдадим Курильские острова. Для нас и экономическая, и военная безопасность является ключевым моментом", - сказал сенатор.

Поправки к Конституции России среди прочего вводят запрет на действия по отчуждению части территории РФ, а также призывы к ним.

"Раньше была некая неопределённость, которая позволяла дискутировать (не тему возможной передачи Курил, - "ИФ") . Всё - дискуссия закончена", - заявил Клинцевич.

"Пойди мы сегодня навстречу, уже был бы заблокирован Тихоокеанский флот - и подводные лодки, и надводные корабли. Кроме того, там огромный биоресурс сосредоточен, это вопрос продовольственной безопасности, обеспечения страны морепродуктами", - отметил российский сенатор.

По его словам, Японии не следует увязывать вопрос заключения мирного договора с Россией с темой Курил.

"Мы об этом всегда говорили. Это у японцев такой фетиш, который они используют на каждых выборах - получение этих островов. Сегодня эта тема закрыта... Или вы принимаете мирный договор, или мы остаёмся на таких позициях, что очень невыгодно ни для нас, ни для японцев, потому что мы соседи", - считает Клинцевич.

Центризбирком РФ обработал 100% протоколов участковых избирательных комиссий на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

По данным ЦИК, "за" проголосовали 77,92% избирателей, "против" - 21,27%.

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