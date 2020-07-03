Россия стремиться ускорить процесс вывода сил США из Афганистана - Пентагон

Вашингтон. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Власти России контактирует с Кабулом, движением "Талибан" (запрещено в РФ) и другими "игроками", чтобы добиться ускорения процесса вывода сил США из Афганистана, говорится в опубликованном в среду докладе Пентагона.

"Очень вероятно, что Россия продолжает поддерживать усилия США и талибов по примирению в надежде, что этот процесс позволит избежать долгосрочного американского военного присутствия (в Афганистане - ИФ)", - говорится в докладе, выдержки из которого приводит The Hill.

"По состоянию на февраль, российские власти работали с афганскими центральными властями, странами региона и с талибами, чтобы усилить свое влияние в Афганистане, ускорить вывод американских войск и обсудить связанные с безопасностью вопросы, которые возникнут в результате этого вывода", - отмечают авторы документа.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что у его ведомства нет данных, которые подтверждали бы сообщения СМИ о том, что Россия якобы предлагала афганским талибам убивать американцев в Афганистане за вознаграждение, заявил министр обороны США Марк Эспер.

"У Пентагона в настоящее время нет подтвержденной информации о злонамеренных действиях России против американских сил в Афганистане", - говорится в распространенном заявлении министра.

Он отметил, что ведомство уделяет "самое серьезное внимание потенциальным угрозам" для военного персонала США.

В конце июня газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что якобы российская военная разведка предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане.

Авторы статьи, а затем и ряд других американских СМИ утверждали, что Трампу докладывали об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако, как говорилось в материале, тот пока не решил, как следует реагировать. В воскресенье Трамп написал в твиттере: "Никто не предоставлял информацию и не говорил ни мне, ни вице-президенту Пенсу или главе аппарата Марку Медоузу о так называемых атаках на наши войска в Афганистане со стороны русских, как об этом со ссылкой на "анонимные источники" сообщало это фейковое СМИ The New York Times".

Статья The New York Times о том, что Россия якобы платила талибам за нападения на американских военных, "в конечном счете, сыграла на руку именно Москве", заявила во вторник представитель Белого дома Кейли Макэнани.

"Во-первых, после этой публикации стало намного сложнее проверить достоверность этих данных и найти по ним консенсус", - сказала она на брифинге.

Вторым последствием, по ее словам, стало то, что "появившиеся споры и противоречия (в США после публикации статьи - ИФ) выгодны именно России. К сожалению, все это отвечает ее интересам".