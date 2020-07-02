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Интерфакс-АВН

Трампа оповещают только о значимых разведданных - Помпео

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Майк Помпео
Майк Помпео.
Источник изображения: gazeta.ru

Вашингтон. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Президента США Дональда Трампа не информируют абсолютно обо всех донесениях американской разведки, потому что не всегда решения должен принимать именно он, завил в среду глава госдепа Майк Помпео.

"Для меня каждый день проводят брифинг по поводу потенциальных угроз для наших посольств...Я не хожу с этими вопросами каждый раз к президенту", - сказал он, объясняя, почему Трампа не оповещают абсолютно обо всех донесениях в разведки, в частности - о попавших в The New York Times данных о том, что РФ якобы обещала вознаграждения бойцам движения "Талибан" (запрещено в РФ) за нападения на американских военных.

Он пояснил, что обращается с такими вопросами к президенту, когда проблема - действительно серьезная, полученные данные прошли проверку, а источник информации - надежный.

Помпео напомнил, что ранее возглавлял ЦРУ. "И тогда я следил за тем, чтобы президент всегда получал информацию, когда нужно было принимать важные стратегические решения", - рассказал госсекретарь.

Говоря конкретно о данных, касающихся предполагаемых взаимодействий РФ и талибов, Помпео заверил, что "наше разведсообщество действовало очень хорошо".

Также он отверг предположения, что в случае с темой РФ и талибов США не предприняли решительных действий, потому что не хотели портить отношения с Москвой. "Если бы у нас было минут 20, я перечислил бы все, что мы предприняли против России (с момента прихода Трампа к власти - ИФ)", - заявил Помпео. Он напомнил, что США, среди прочего, увеличили расходы на оборону для противостояния России, противостоят РФ по сирийской проблеме, борются против ЧВК "Вагнер".

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Сирия
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Трамп Дональд
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