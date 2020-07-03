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Интерфакс-АВН

СБ ООН призывает стороны вооруженных конфликтов ввести гуманитарную паузу не менее 90 дней - документ

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Здание ООН. Архивное фото
Здание ООН. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Нью-Йорк (ООН). 1 июля. ИНТЕРФАКС - Члены Совета Безопасности ООН приняли в среду резолюцию, призывающую к всеобщему и незамедлительному прекращению боевых действий во всем мире на фоне пандемии коронавируса, говорится в заявлении постпреда Германии при ООН Кристофа Хойсгена.

"Совет Безопасности сегодня одобрил призыв генерального секретаря о глобальном прекращению огня на фоне COVID-19, приняв резолюцию", - говорится в заявлении.

Хойсген отметил, что "переговоры (по проекту резолюции - ИФ) были непростыми".

"Данная резолюция показывает, что разногласия действительно можно преодолеть - особенно перед лицом этой пандемии", - отмечает постпред Германии.

В апреле Франция и Тунис внесли проект резолюции Совета Безопасности ООН, который призывал к немедленному прекращению боевых действий во всем мире. В проекте содержался призыв ко всем сторонам вооруженных конфликтов незамедлительно установить гуманитарную паузу как минимум на 30 дней. Однако данный проект вызвал споры среди членов Совбеза ООН - США и Китая - из-за упоминания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вашингтон регулярно обвиняет ВОЗ в неэффективной работе и прокитайской позиции в ситуации с пандемией коронавируса COVID-19. В Пекине с такой оценкой не согласны.

Новый проект резолюции был предложен Францией и Тунисом на текущей неделе. В нем нет прямого упоминания ВОЗ.

Согласно тексту принятого документа, который имеется в распоряжении "Интерфакса", Совет Безопасности "требует всеобщего и незамедлительного прекращения огня во всех ситуациях, находящихся на повестке (СБ ООН -ИФ) и поддерживает усилия, предпринимаемые генсекретарем и его спецпредставителями и спецпосланникоами на этом направлении".

Кроме того, члены Совбеза "призывают все стороны вооруженных конфликтов незамедлительно ввести долговременную гуманитарную паузу продолжительностью не менее 90 дней подряд", чтобы "обеспечить безопасную, беспрепятственную и устойчивую доставку гумпомощи".

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Германия
Китай
США
Тунис
Франция
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ООН
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