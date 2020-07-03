Почти 50 тыс. новобранцев отправлены в войска в ходе нынешнего призыва - Минобороны РФ

Здоровье каждого призывника будет тщательно проверено и в военкомате, и на сборном пункте.

Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Более 48 тыс. новобранцев направлены в войска в ходе стартовавшей 1 апреля призывной кампании, сообщили в Минобороны РФ.

"По состоянию на 1 июля из военных комиссариатов в Вооруженные силы Российской Федерации направлено более 48 тысяч человек", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В нем отмечается, что по результатам тестирования на призывные и сборные пункты не допущен 41 человек.

Всех призывников тестируют на коронавирус. Призывная кампания должна завершиться 15 июля. Согласно указу президента РФ, в армию призовут 135 тыс. человек.

29 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2020 году.