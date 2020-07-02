Помпео: приоритеты РФ и США в Афганистане - не одинаковые, но точки соприкосновения есть

Он призывал российских визави не вмешиваться в решение афганских проблем

Вашингтон. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Политика России в Афганистане во многом противоречит задачам США, заявил в среду глава госдепа Майк Помпео.

"Нет ничего нового в том, что действия России, касающиеся Афганистана, идут вразрез с приоритетами США", - сказал он журналистам, комментируя высказывания некоторых конгрессменов, которых удивил этот факт.

В частности, Помпео отметил, что Россия уже много лет "продает стрелковое оружие" в Афганистан, против чего выступает США. По его словам, он неоднократно поднимал этот вопрос во время контактов со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

При этом глава госдепа подчеркнул, что точки соприкосновения по афганской проблеме у Москвы и Вашингтона все же есть. "Тут нет полного согласия, однако некоторые общие интересы есть. Афганистан - это недалеко от России... ее цель - снизить риск террористической угрозы (исходящей из Афганистана - ИФ)", - заявил он.

"Я очень часто говорю с российскими коллегами об Афганистане, говорю ему, что России не надо в это вмешиваться", - добавил Помпео.