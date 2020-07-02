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Интерфакс-АВН

Страны мира, включая Россию, поймут, что нужно продлить оружейное эмбарго против Ирана - Помпео

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Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране
Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране.
Источник изображения: © AP Photo, Vahid Salemi

Вашингтон. 1 июля. ИНТЕРФАКС - В мире осознают, что необходимо продлить истекающее в октябре 2020 года оружейное эмбарго ООН против Ирана, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

"Я думаю, что по мере приближения к этой дате в мире осознают, что это нужно сделать (продлить эмбарго - ИФ)", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

"Я надеюсь, что Россия и Китай поймут, что это - и в их интересах".

Кроме того, Помпео привел ряд примеров того, как граждане разных стран в мире, по его мнению, в будущем осознают, что эмбарго против Ирана нужно продлить.

"Если вы - граждане, живущие в Брюсселе или в Афинах - нужно ли вам, чтобы Иран закупал у Китая истребители?", - спросил он.

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Страны
Иран
Китай
Россия
США
Компании
ООН
Проекты
2020-й год
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