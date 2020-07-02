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Интерфакс-АВН

Украинская армия примет участие в многонациональных учениях НАТО CWIX-2020 дистанционно - СМИ

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Илюстрация на тему отношений Украины и НАТО. Источник: horoshienovosti.com.ua.

Киев. 1 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В связи с пандемией COVID-19 представители Вооруженных сил Украины будут принимать участие в многонациональных военных учениях НАТО CWIX-2020 дистанционно, сообщает "Армия Inform".

"Организаторы многонациональных учений НАТО CWIX-2020 объявили об удаленном участие государств в мероприятии. Участие представителей Вооруженных сил Украины в обучении осуществляется дистанционно, с пунктов постоянной дислокации", - указывается в сообщении.

Отмечается, что всего на 2020 год было запланировно участие Украины в 17 многонациональных учениях, 7 из которых отменены организаторами - "Сейбер гардиан - 2020", "Ридж раннер - 2020", "Троян футпринт - 2020", "Платинум игл - 1-2020", "Платинум игл - 2-2020", "Спринг/самер/фол сторм - 2020" и "Бейонд хорайзон - 2020".

В силе осталось участие Украины в многонациональных учениях CWIX-2020, посвященных вопросам технической совместимости телекоммуникационных технологий и кибернетической безопасности, а также в многонациональных учениях "Сейбер джанкшн - 2020", "Комбайнд резолв - 14", "Нобл партнер - 2020", "Светлая лавина - 2020", "Амбер мист - 2020", "Кленовая арка - 2020", "Флейминг сворд - 2020", "Айрон вульф - 2020" и "Платинум лайон - 2020".

Информация об изменении формата запланированных многонациональных учений за пределами Украины отсутствует. Формат их проведения будет определяться организаторами с учетом национальных ограничений, введенных с целью предотвращения распространения вирусной инфекции COVID-19.

Из семи международных учений, проведение которых было запланировано на территории Украины, были отменены украино-молдавские такстические учения с привлечением войск "Юг - 2020" - по инициативе молдавской стороны.

Кроме того, в связи с пандемией был изменен формат украино-американских учений "Си бриз - 2020". В частности, срок проведения учений был сокращен до 7 суток, а сами учения будут проводиться только с участием морского и авиационного компонентов. Участие подразделений сухопутного компонента, водолазного компонента и разворачивание международного штаба учений в Одессе отменено.

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Страны
Молдавия
США
Украина
Проекты
2020-й год
NATO
Военные учения
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