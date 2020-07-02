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РИА Новости

В России стартовало серийное производство автомата — конкурента АК-12

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Автомат А-545
Автомат А-545.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. На Заводе имени Дегтярева стартовало производство 5,45-миллиметрового автомата А-545 (индекс 6П67), созданного для экипировки "Ратник" наряду с АК-12, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Контракт с Минобороны подписан, ведется производство", — сказал он, не уточнив, сколько автоматов заказало военное ведомство.

Ранее в Минобороны сообщили, что, в частности, на вооружение ВДВ до конца года поступят 5,45-миллиметровые автоматы 6П67, 7,62-миллиметровые снайперские винтовки СВ-98 и СВДС, девятимиллиметровые снайперские винтовки ВССМ и специальные автоматы АСМ "Вал", а также другое оружие.

АК-12 и АК-15 калибра 5,45 и 7,62 миллиметра разработаны концерном "Калашников" в рамках программы "Ратник" как элемент перспективного комплекса оснащения российских военных и в конце 2018 года приняты на вооружение.

АК-12 позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и самого разного назначения — как военного, так и гражданского. Версия АК-12 для гражданского рынка называется АК TR3.

А-545 и А-762 — это продолжение созданного в рамках проекта "Абакан" АЕК-971. Работы над АЕК-971 возобновились в середине 1990-х, была изготовлена серия сбалансированных автоматов калибра 5,45, 5,56 и 7,62 миллиметра. Все образцы прошли этап предварительных испытаний на заводе, но проект пришлось остановить из-за перепрофилирования предприятия.

К автомату вернулись в 2012-м в рамках ОКР "Ратник". А-545 и А-762 получились более универсальными автоматами, которые любой специалист без особого труда сможет настроить под себя. Массовое перевооружение войск на А-545 и А-762 не планируется. Эти автоматы пойдут в разведывательные подразделения и спецназ.

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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
АЕК-971
АК-12
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
СВ-98
СВД
СВДС
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
ЗиД
Концерн Калашников
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