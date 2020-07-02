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Интерфакс-АВН

Путин подтвердил готовность приехать в Тегеран на очный "астанинский" саммит, как только сложатся условия

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Владимир Путин и верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи во время встречи в Тегеране. 1 ноября 2017
Владимир Путин и верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи во время встречи в Тегеране. 1 ноября 2017.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба президента РФ

Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин подтвердил готовность приехать в Тегеран на очный саммит в "астанинском формате", как только появится возможность.

"Я подтверждаю свою готовность приехать в Тегеран, как только сложатся необходимые условия для этого, и благодарю президента Рухани (президента Ирана Хасана Рухани - ИФ) за приглашение", - сказал он в ходе встречи главы России, Ирана и Турции по Сирии в формате видеоконференции.

Позднее в совместном заявлении по итогам саммита в "астанинском формате" говорилось: "Решили провести следующий трехсторонний саммит в Исламской Республике Иран по приглашению президента Исламской Республики Иран Х.Рухани, как только это будет возможно".

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Страны
Иран
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Путин Владимир
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