РФ, Иран и Турция считают израильские атаки в Сирии нарушающими суверенитет страны и ведущими к росту напряженности в регионе

Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Военные атаки Израиля по объектам в Сирии нарушают суверенитет этой арабской страны и ведут к росту напряженности в регионе, считают президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган.

"Считают израильские военные атаки в Сирии дестабилизирующими, нарушающими суверенитет и территориальную целостность страны, а также ведущими к росту напряженности в регионе", - говорится в их совместном заявлении по итогам саммита в "астанинском формате" в режиме видеоконференции.

Президенты также "осудили решение администрации США по оккупированным сирийским Голанам, которое является грубым нарушением международного права и создает угрозу региональным миру и безопасности".