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Интерфакс-АВН

РФ, Иран и Турция считают израильские атаки в Сирии нарушающими суверенитет страны и ведущими к росту напряженности в регионе

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Удар ВВС Израиля по сирийской территории
Удар ВВС Израиля по сирийской территории.
Источник изображения: rg.ru

Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Военные атаки Израиля по объектам в Сирии нарушают суверенитет этой арабской страны и ведут к росту напряженности в регионе, считают президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган.

"Считают израильские военные атаки в Сирии дестабилизирующими, нарушающими суверенитет и территориальную целостность страны, а также ведущими к росту напряженности в регионе", - говорится в их совместном заявлении по итогам саммита в "астанинском формате" в режиме видеоконференции.

Президенты также "осудили решение администрации США по оккупированным сирийским Голанам, которое является грубым нарушением международного права и создает угрозу региональным миру и безопасности".

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Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
США
Турция
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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