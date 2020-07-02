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Интерфакс-АВН

РФ, Иран и Турция подчеркивают необходимость поддержания спокойствия "на земле" в Идлибской зоне деэскалации - заявление

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Блокпост турецкой армии на трассе Дамаск–Алеппо (М5) в провинции Идлиб
Блокпост турецкой армии на трассе Дамаск–Алеппо (М5) в провинции Идлиб.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин

Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Президенты РФ, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани в совместном заявлении подчеркнули необходимость поддержания спокойствия "на земле" в Идлибской зоне деэскалации.

"Подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость поддержания спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу", - говорится в совместном заявлении лидеров по итогам видеоконференции по Сирии, опубликованном на сайте Кремля.

Президенты также подтвердили решимость продолжать сотрудничество в интересах окончательной ликвидации ИГИЛ (запрещена в РФ), "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) или ИГИЛ. Также это касается и прочих террористических групп, которых признал таковыми Совет Безопасности ООН.

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