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Интерфакс-АВН

Российский сегмент МКС будет обеспечен независимой системой связи с Землей - Рогозин

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Сеанс связи с экипажем МКС
Сеанс связи с экипажем МКС.
Источник изображения: Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Российский сегмент Международной космической станции получит независимый канал связи с Землей, до конца года заработает система широкополосной связи, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы с конца прошлого года стали наращивать технические возможности для обеспечения прямой связи, минуя партнеров, с нашим экипажем", - сказал Рогозин журналистам в Центризбиркоме в среду.

Он заявил, что Россия сохраняет партнерские отношения с США и ЕС в вопросе освоения космоса, несмотря на политические сложности в других сферах.

"Мы пытаемся уберечь космическое пространство от политики, но до конца это, естественно, сделать невозможно, поэтому считаем, что российский экипаж и сегмент МКС, который принадлежит России, тем более что он скоро будет расширяться, с нашей стороны должен быть обеспечен всеми видами связи без зависимости от партнеров", - сказал глава "Роскосмоса".

В настоящее время связь станции с Землей обеспечивается NASA, однако "Роскосмос" ведет работы по созданию российской системы связи "Луч", которая постепенно вводится в эксплуатацию.

Он напомнил, что Россия продолжает расширять возможности российского сегмента МКС и планирует в 2021 году отправить для включения в состав станции многофункциональный лабораторный модуль "Наука".

"Наука" сейчас находится у нас на финальной стадии испытаний в центе Хруничева, это вакуумная камера, где проходят последние проверки жизнеобеспечения всех систем. В следующем году мы планируем с Байконура провести эту сложнейшую операцию - стыковку. Это откроет дорогу для дальнейшего наращивания российского сегмента", - сказал Рогозин.

Он сообщил, что после присоединения модуля повысятся возможности для работы по проведению научных экспериментов на российском сегменте.

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