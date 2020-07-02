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Интерфакс-АВН

Силы Хафтара перебрасывают баллистические ракеты в Сирт для защиты от наступающих отрядов правительства Ливии - СМИ

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Маршал Хафтар
Маршал Хафтар.
Источник изображения: topwar.ru

Дубай. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара отправила транспорт с баллистическими ракетами в город Сирт для укрепления его обороны от наступающих сил правительства национального единства (ПНС) Ливии, сообщает в среду портал "Аль-Масдар".

По данным портала, речь идет о разработанных в СССР одноступенчатых баллистических ракетах типа Р-17.

"Аль-Масдар" отмечает, что ранее в Интернете появились видеозаписи, как эти ракеты завозят на грузовиках в Сирт.

Тем временем ПНС продолжает накапливать силы к западу от Сирта.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА. В последнее время силы ПНС при поддержке Турции активно теснят армию Хафтара, которая теряет один населенный пункт за другим.

В июне стало известно, что отряды ПНС, очистив от ЛНА район ливийской столицы Триполи, ведут наступление на портовый город Сирт, удерживаемый ЛНА.

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