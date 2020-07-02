"Роскосмос" планирует провести осенью очередной пилотируемый пуск с Байконура, несмотря на коронавирус - Рогозин

Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Ситуация с коронавирусом осложняет работу "Роскосмоса", но очередной пуск корабля с экипажем Международной космической станции будет проведен осенью, как и планировалось, сообщил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Сейчас у нас на орбите работают космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Несмотря на все проблемы, связанные с событием последних месяцев, с пандемией, мы как страна и как организация, которая обеспечивает монопольно в мире работу МКС и работу международной транспортной космической системы, были вынуждены работать в сложных условиях", - сказал Рогозин.

Он напомнил, что в апреле в условиях беспрецедентных мер безопасности на МКС был доставлен очередной экипаж.

"Нам удалось это сделать, и никакая зараза на орбиту не попала, что очень важно, потому что это самые жесткие требования, которые предъявляет и "Роскосмос", и ФМБА для стабильной работы международного экипажа. Сейчас наши коллеги находятся на орбите, мы планируем осенью совершить еще один пуск пилотируемого корабля, то есть идет в принципе обычная ротация экипажа, который выполняет свое полетное задание", - сказал Рогозин.

В настоящее время проходят подготовку российские и американские члены основного и дублирующего экипажей корабля "Союза МС-17", который в октябре должен доставить очередную экспедицию на МКС.