Индии пора переименовать свою оружейную программу в «Сделано где угодно» - иронизируют в Sohu

Источник изображения: Фейсбук/Минобороны Индии

В китайских СМИ решили в некотором роде иронизировать над тем, как ведут себя власти Индии и командование индийской армией после инцидента в долине Галван. Напомним, что китайская сторона до сих пор не раскрыла своих данных о потерях в этом спорном районе.

В прессе КНР указывается на то, что при наличии программы «Делай в Индии» армия страны вынуждена закупать вооружение у самых разных государств, да ещё и просить о том, чтобы поставки техники и оружия эти страны ускорили.

В китайском издании Sohu вышла статья, в которой говорится о том, что индийскую программу давно пора переименовать из «Делай в Индии» в «Сделано где угодно».

Автор отмечает, что Индия является крупнейшим покупателем российского оружия, а также получает военную технику из Франции, США, Израиля и некоторых других стран.

Из статьи в Sohu:

Теперь Индия собирается закупить около 500 танков Т-90, заявляет о возможности покупки новейших российских танков на платформе «Армата». Похоже, они собираются создать мощнейший стальной поток. У них более 700 различных вертолётов, включая американские «Апачи». С такой логистикой они тратят огромные деньги на обслуживание своего разнообразного парка. А средств на собственные разработки, несмотря на громкие заявления, выделяется недостаточно.

В китайском СМИ пишут о том, что даже автомат Индия так и не смогла создать таким, который бы соответствовал потребностям войск, а потому собирается закупить сотни тысяч АК-203 у России.

Из статьи:

Власти Индии всегда говорят о локализации производства в своей стране, но только военные по этому поводу не испытывают оптимизма.