За нас – ледоколы и плащ-невидимка

Как не допустить гегемонии США в Арктике

Арктика становится ареной холодной войны и жаркого соперничества великих держав, поэтому немудрено, что отношения между ними в последнее время день ото дня ухудшаются: каждая из сторон стремится взять арктические пространства под свой полный контроль.

РФ – и это не является большим секретом – планирует наращивать боевые возможности своих Вооруженных сил в Арктике, об этом говорится в указе президента, утверждающем основы государственной политики в Арктике до 2035 года и подписанном в марте.

В России уже разработана модель комплексного управления прибрежными экономическими зонами в Арктике. Создано объединенное стратегическое командование «Северный флот», в его состав вошли Арктические войска и Северный военный круг. Тем самым на карте РФ появилась новая военно-административная единица, предназначенная для комплексного обеспечения безопасности Арктического региона и единого управления военными силами и средствами в зоне от Мурманска до Анадыря. В ближайших планах – размещение здесь ЗРК С-400, строительство новых объектов военной и гражданской инфраструктуры.

Арктика названа районом, имеющим стратегически важное значение для обороны страны, она становится под ежесуточный контроль воздушных, морских и наземных систем слежения и наблюдения за обстановкой. Россия рассматривает укрепление арктических рубежей в качестве приоритетной задачи, эти меры гарантируют национальную безопасность и защиту интересов страны, а также беспрепятственный доступ к газонефтеносным и минеральным богатствам Севера.

“ Чтобы компенсировать свою слабость в Арктике, Соединенные Штаты, вероятно, начнут серию агрессивных и провокационных военно-морских учений, чтобы замаскировать немочь дымовой завесой активности ”

Недавнее выдвижение кораблей ВМФ НАТО в Баренцево море для проведения здесь учений не могло остаться незамеченным. Как уже сообщалось, группа кораблей, вошедших в акваторию 4 мая, состояла из эсминцев ВМС США «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» и английского фрегата «Кент». В патрулировании приняли участие самолеты-разведчики P-8A и RC-135. По словам командующего ВМС США в Европе адмирала Джеймса Фогго, присутствие сил НАТО в этом районе должно было показать России «силу, гибкость и приверженность свободе навигации в арктических и европейских водах».

В последние несколько месяцев Соединенные Штаты ужесточили свою политику в Арктике. В течение десятилетий Вашингтон не заботился об усилении своего военного присутствия в районе Северного полюса, уделяя все внимание другим регионам планеты, таким как Ближний Восток, а в последнее время и Южнокитайское море, констатирует GlobalResearch. У США пока нет флота ледокольных кораблей, без которых и мечтать о господстве в Арктике не приходится. Американцы далеко отстают в этом отношении от своих конкурентов, таких как Россия и Китай. Теперь американское правительство намерено изменить ситуацию.

9 июня Дональд Трамп объявил, что планирует создать флот атомных ледоколов к 2029 году, он будет использоваться в Арктике и Антарктике. Проект уже имеет название – Polar Security Cutter. Цель состоит в том, чтобы дополнить два старых американских ледокола – USCGC Polar Star и USCGC Healy современной и оснащенной по последнему слову техники флотилией, что должно вписаться в новую американскую стратегию в Мировом океане.

Основным союзником США в этом проекте является Канада. Несмотря на то, что в военном отношении она значительно уступает США, Канада располагает очень мощным ледокольным флотом. Здесь уже более 10 действующих судов и еще три строятся, а также планируется построить еще четыре в ближайшем будущем. Вместе США и Канада намерены противостоять российскому и китайскому влиянию в Арктике. Китай, не имея прямого доступа к Арктике, располагает небольшим флотом из четырех ледоколов и планирует в ближайшее время построить еще два корабля. Российский флот состоит из 53 судов, еще шесть строятся и еще 12 планируется построить в ближайшее время.

Американская программа является результатом соглашения береговой охраны США с компанией VT Halter Marine Inc. на сумму 746 миллионов долларов. Контракт подписан в апреле 2019 года, хотя детали были обнародованы недавно. В рамках защиты национальной безопасности присутствуют и другие интересы. Среди целей программы – использование береговой охраны для безопасности коммерческих судов в полярных зонах.

Важным моментом является то, что проект направлен на замену судов с дизельными двигателями на суда с ядерной силовой установкой. Дизели менее эффективны в условиях Арктики. В настоящее время только в России имеются атомные ледоколы, но у Соединенных Штатов есть все необходимые ресурсы для их строительства, и это, безусловно, положит начало «ядерной эре» в Арктике, новой военно-промышленной гонке.

Очевидно, США в ближайшее время не смогут составить конкуренцию российскому ледокольному флоту. По этой причине проект, возможно, нацелен на соперничество с Китаем. Китайское присутствие в Арктике явно нежелательно для США и Канады, – Россия является целью «на потом», что представляется нереальным, учитывая огромное российское военное присутствие в Арктике уже сегодня.

К тому же девятилетний период для завершения проекта долгий, и за это время многое может произойти на международной арене, в частности в Арктике. Россия и Китай могут и дальше увеличивать или модернизировать свой флот, а Соединенные Штаты так и останутся в роли догоняющих. Маловероятно, что Вашингтон сможет собрать флот ледоколов, достаточно сильный, чтобы быть на равных с Россией в ближайшем будущем.

Чтобы компенсировать свою слабость в Арктике, Соединенные Штаты, вероятно, начнут серию агрессивных и провокационных военно-морских учений, чтобы замаскировать немочь дымовой завесой активности. Хотя наиболее стратегически жизнеспособным и приемлемым для Вашингтона подходом было бы прекратить инвестировать в проекты милитаризации Арктики и продумать планы восстановления экономики в условиях пандемии, которая серьезно сказалась в том числе на безработице и падении ВНП. Замораживание военных расходов, вывод войск, разбросанных по всему миру в региональных конфликтах, и сосредоточение внимания на внутренних проблемах – лучший способ справиться с нынешней кризисной ситуацией в Америке. Однако благими пожеланиями делу не поможешь.

Россия же темпов военного присутствия в Арктике не снижает, причем использует для этого новейшие научные достижения. Скажем, разработан специальный материал, способный делать невидимым для радиолокаторов все, что им укрыто: танки и бронетранспортеры, ракетные установки.

Новый материал, изготовленный из наноструктурированных ферромагнитных нитей, является долговечным, устойчивым к климатическим воздействиям и низким температурам, благодаря чему он в три-четыре раза уменьшает дальность обнаружения радиолокаторами противника, как и предписывает тактико-техническое задание на его разработку. «Плащ-невидимка», как утверждают разработчики, может работать не только в условиях Арктики, но и в других местах планеты, в радиодиапазоне он имеет коэффициент отражения всего полпроцента, что соответственно позволяет поглощать электромагнитное излучение радаров почти на 99,5 процента, оставляя оборудование, технику практически незаметной.

По данным Росэлектроники, опытная партия чудо-материала уже изготовлена, подтверждена также готовность к его крупномасштабному производству.

Новые технологические достижения на фоне попыток США доминировать на обширных полярных территориях может и не стоит рассматривать как открытый вызов Соединенным Штатам, заявившим претензии на господствующие позиции в этом регионе, но четко обозначает тот факт, что Россия вовсе не собирается поступаться своими арктическими интересами.

Валерий Рубин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 24 (837) за 30 июня 2020 года