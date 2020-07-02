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Интерфакс-АВН

Пентагон доложил Трампу, что передислокация американских войск из Германии будет способствовать "сдерживанию" России

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Военнослужащие ВС США
Военнослужащие ВС США.
Источник изображения: www.belvpo.com

Вашингтон. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Минобороны США считает, что одобренный президентом США Дональдом Трампом вывод из Германии 9,5 тыс. американских военных и их передислокация усилит "сдерживание" России и укрепит НАТО, сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

"Министр обороны и председатель Объединенного комитета начальников штабов проинформировали президента о планах передислокации 9,5 тыс. военнослужащих из Германии. Это уже одобренное предложение не только соответствует директиве президента, но и усилит сдерживание России, укрепит НАТО, успокоит союзников, повысит стратегическую гибкость США и оперативную гибкость Европейского командования США", - говорится в распространенном заявлении военного чиновника.

Он также отметил, что руководство Пентагона "с нетерпением" ожидает возможности в ближайшие недели провести брифинг по этому вопросу для оборонных комитетов Конгресса. После этого планируются консультации с союзниками по НАТО о дальнейших действиях, говорится в заявлении.

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Страны
Германия
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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