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ТАСС

Ученые РФ планируют снять панораму Венеры и видео посадки на ее поверхность

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Венера
Венера.
Источник изображения: © buradaki/Shutterstock/FOTODOM

С технической точки зрения телевизионная система для съемки будет отличаться от лунной

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Отдел оптико-физических исследований Института космических исследований (ИКИ) РАН прорабатывает возможность установки камер на автоматическую станцию "Венера-Д", которые смогут снять панораму поверхности планеты и видео посадки. Об этом сообщил ТАСС заведующий отделом Роман Бессонов.

"Мы предварительно проработали для "Венеры-Д" камеры, которые смогут снять панораму планеты и посадку", - сказал Бессонов.

По словам ученого, с технической точки зрения телевизионная система для "Венеры-Д" будет отличаться от лунной. В частности, камеры будут установлены внутри космического аппарата для защиты от высоких значений температуры и давления на поверхности планеты. Объектив по сути планируется разделить на две части. "Передняя часть будет установлена снаружи, за ней - световод и задняя часть объектива", - отметил Бессонов.

Система СТС-Л для "Луны-25" включает четыре обзорных камеры для съемки панорамы и две пары стереокамер (одна для съемки посадки, а вторая - для наводки манипулятора).

Научный руководитель ИКИ Лев Зеленый сообщил в середине мая ТАСС, что в РФ будет разработана новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку по меньшей мере трех научных аппаратов. По словам ученого, первой экспедицией в рамках программы будет "Венера-Д", пуск которой намечен на конец 2020-х годов. Проект будет внесен в готовящуюся Единую космическую программу, добавил Зеленый.

Предыдущая комплексная программа исследования Венеры была реализована в СССР. Советский Союз отправил на планету несколько автоматических станций, в том числе "Венеру-13", которая проработала в агрессивной атмосфере Венеры при температуре почти 500 градусов Цельсия рекордные 2,5 часа. Исследования Венеры имеют значение как с точки зрения предупреждения вероятной парниковой катастрофы на Земле, так и в рамках поиска следов внеземной жизни.

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