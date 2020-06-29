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Военное обозрение

«Дальнейшее ускорение технически невозможно»: Индия не получит ЗРК С-400 раньше намеченных сроков

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Источник изображения: topwar.ru

Индийская пресса со ссылкой на министерство обороны страны пишет о том, что делегация военного ведомства, на днях посещавшая Москву, рассказала об итогах переговоров с российскими коллегами. Напомним, что индийскую делегацию в Москве возглавлял министр обороны Раджнат Сингх. С ним провёл встречу министр обороны РФ Сергей Шойгу и зампред правительства РФ Юрий Борисов. Индийская сторона просила Россию ускорить темпы поставок ранее законтрактованного вооружения, а также расширить деятельность по другим возможным поставкам.

Крупное индийское издание The Hindu сегодня выходит с материалом обозревателя Динакара Пери, который указывает на следующий момент:

Россия согласилась в сжатые сроки удовлетворить некоторые срочные оборонные требования, к которым стремилась Индия. В частности, речь идёт о реализации сделки по автоматам АК-203 и вертолётам Ка-226Т.

Индия ранее заказала у России более 750 тысяч автоматов АК-203, из которых около 670 тысяч будут собраны на индийском заводе по российской лицензии. Также Индия заказала 200 упомянутых вертолётов, из которых 60 будут импортированы из РФ, а остальные – собраны в Индии. Сообщается, что часть Ка-226Т будет поставлена раньше обговоренные ранее сроков.

А вот получить ЗРК С-400 ранее сроков, обозначенных в контракте, для Индии не получится.

Из материала Динакара Пери:

«Дальнейшее ускорение технически невозможно», - сказал дипломатический источник.

Первые поставки, как отмечается, в Индию состоятся в конце 2021 года, что и прописано в контракте.

Индийское министерство обороны намеревалось получить первые комплексы С-400 «Триумф» на несколько месяцев раньше, мотивируя свои пожелания сложностями на границе с Китаем. Но, как отмечено, поставить зенитные ракетные комплексы ранее намеченных сроков не получится.

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Страны
Индия
Китай
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Шойгу Сергей
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