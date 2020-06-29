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Военное обозрение

В учениях над спорными территориями у границ с Китаем Индия задействовала истребители Су-30МКИ

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Источник изображения: topwar.ru

Индийские СМИ сообщают о том, что военно-воздушные силы страны провели масштабные учениях в воздушном пространстве у границы с Китаем. Самолёты ВВС Индии выполняли поставленные командованием задачи над регионом Ладакх, где несколько дней назад произошли столкновения между войсками Индии и Китая. Тогда потери понесли обе стороны.

Вместо того, чтобы перейти к деэскалации обстановки в спорном регионе, обе стороны продолжают предпринимать меры, которые могут привести к новым проблемам. Так, китайскую сторону Индия обвиняет в продолжении выстраивания новой инфраструктуры у берегов озера Пангонг. В то же время индийская авиация появляется над регионом, пытаясь дать понять Китаю всю серьёзность своих намерений.

В сообщениях индийской прессы отмечается, что на финальном этапе учений ВВС были задействованы истребители Су-30МКИ. По некоторым данным, отдельные из них появились над Ладакхом со сверхзвуковыми крылатыми ракетами «БраМос» авиационного базирования. Официальных сообщений о «демонстрации» ракет BrahMos при этом пока не представлено.

На этом фоне оппозиционные политические силы Индии обвинили министра обороны страны Раджната Сингха в том, что имел место «провал в организации патрулирования и обороны в долине Галван». В министерстве обороны страны призвали не заниматься политизацией вопросов обороны и не пытаться зарабатывать политические рейтинги на непростой ситуации у границ с Китаем.

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Страны
Индия
Китай
Продукция
PJ-10 Brahmos
Су-30
Су-30МК
Проекты
Военные учения
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