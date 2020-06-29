Российские самолеты радиолокационного дозора научились управлять беспилотниками - разработчик

Москва. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Российские самолеты радиолокационного дозора ("летающие радары") теперь могут управлять беспилотниками, сообщил генеральный конструктор концерна радиостроения "Вега" Владимир Верба.

"С помощью средств, которыми оснащены эти самолеты, происходит управление авиацией, управление средствами поражения. Сегодня мы работаем и активно решаем задачи управления беспилотниками с борта. Всё это происходит в едином информационном пространстве", - сказал Верба в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

"Сегодня их самостоятельно могут делать только две страны: это США и Российская Федерация. Это самолет обладает уникальными возможностями", - сказал генконструктор, рассказывая о самолете А-50У, который принял участие в параде Победы 24 июня.

Самолёт ДРЛО А-50, который также называют "летающим радаром", предназначен для обнаружения и опознавания воздушных объектов, определения их координат и параметров движения, выдачи информации на командные пункты, наведения истребителей-перехватчиков и вывода самолётов фронтовой авиации в район наземных целей при их боевых действиях на малых высотах. Основное оружие А-50 - радиотехнический комплекс "Шмель".

"Летающий радар" А-50 применялся в ходе операции российских ВКС в Сирии, а ранее эти самолёты активно привлекались для контроля за воздушным пространством в южном направлении в период проведения операции "Буря в пустыне" в 1991 году и при обеспечении боевых действий в контртеррористических операциях на Северном Кавказе в 1993-1994 гг. и в 1994-1995 гг.

В настоящее время строевые самолёты А-50 модернизируются до уровня А-50У.

Кроме того, на их базе создается перспективный самолёт радиолокационного дозора и наведения А-100. Работа по созданию самолёта ведется кооперацией предприятий, возглавляемой концерном "Вега" (входит в холдинг Росэлектроника госкорпорации Ростех) и ТАНТК им. Бериева.

По данным специализированного журнала "Воздушно-космический рубеж", РЛС самолета А-100 способна сопровождать до 300 целей на расстоянии 650 км и управлять 30 истребителями. При этом самолёт ДРЛО может находиться в воздухе до шести часов на расстоянии 1000 км от своей базы