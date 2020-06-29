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Опасен для полетов и некомфортный туалет – Роскосмос о Crew Dragon

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российская госкорпорация «Роскосмос» обнародовала список всех обнаруженных недостатков космического корабля Crew Dragon, созданного компанией Илона Маска SpaceX.

С выводами экспертов можно ознакомиться в материале журнала «Русский космос», который опубликован на сайте корпорации. Статья посвящена пилотируемому запуску космического корабля Crew Dragon на МКС.

Авторы признают, что для США разработка и запуск Crew Dragon — это большое достижение, поскольку теперь американские космонавты смогут летать  на МКС самостоятельно. Таким образом они избавятся от «российской зависимости». Кроме того, эта космическая система более компактная и надежная, чем существовавшая ранее Space Shuttle. Однако и у нее есть серьезные недостатки.

Первой большой проблемой является то, что жидкостные двигатели огромной тяги размещены прямо за стенкой кабины. Многие специалисты полагают, что члены экипажа находятся под постоянной угрозой из-за вредного воздействия токсичных компонентов топлива.

Также в «Роскосмосе» указали на то, что кабина рассчитана на семь человек, хотя экипаж урезан до четырех. В связи с этим корабль выглядит «переразмеренным» для своих задач.

Кроме того, в российской госкорпорации отметили невозможность обеспечить комфортные санитарные условия, несмотря на удобные кресла и современный интерьер.

«Летавшие на шаттле астронавты жаловались, что туалетная зона при каждом пользовании отделялась от остальной кабины символической ширмой», — пояснили в Роскосмосе.

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Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Проекты
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