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Военное обозрение

«В Арктике становится всё напряженнее»: в Норвегии заметили рост военной мощи России

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Источник изображения: topwar.ru

Обстановка в Арктике становится все напряженнее, Россия продолжает наращивать силы на северном направлении. В следующем году Северный флот России получит статус военного округа, а это означает начало крупных учений возле границ Норвегии, утверждает Катажина Зыск, профессор международных отношений и современной истории Института оборонных исследований и специалист по Арктике в своей статье для норвежского издания NRK.

По мнению автора статьи, Северный флот, получив статус самостоятельного военного округа, станет более независимым в военном отношении и начнет череду стратегических военных учений возле границ Норвегии. С помощью данных маневров Россия будет посылать западным странам "некий посыл", направленный на то, чтобы показать, что Москва готова к борьбе за Арктику. Особенно это будет касаться стран северного региона.

Это может означать учения большего масштаба и охвата, которые будут иметь как военно-стратегические, так и политические последствия в будущем

- пишет автор.

По убеждению Зыск, хотя Россия и заявляет, что намерена поддерживать с соседями хорошие отношения, интересы безопасности для нее будут превыше всего, поэтому не исключается возрастание напряжения на границе.

Автор приводит высказывание российского военного эксперта Ивана Коновалова, который утверждал, что Арктика всегда была военизированной территорией, а Россия в настоящее время пытается восстановить свое военное присутствие на Севере, потерянное после развала Советского Союза.

Ситуация вокруг так называемой битвы за Арктику становится все более напряженной. Важна и защита и Северного морского пути. Вы же видите, к сожалению, как другие страны, особенно Соединенные Штаты, говорят, что это не российская стратегическая магистраль, а общедоступная. Это опасные заявления. Мы должны защищать то, что нам принадлежит

- приводит Зыск высказывание Коновалова.

По ее мнению, Норвегии все труднее балансировать между Россией и США с НАТО, тем более, что Москва уделяет все больше внимания развитию как оборонительных, так и наступательных возможностей. В заключение своей статьи она призывает Минобороны Норвегии обратить больше внимания на модернизацию вооруженных сил России и на наращивание сил в арктическом регионе.

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