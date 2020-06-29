Источники: "Адмирал Горшков" вышел в море для вторых испытательных стрельб "Цирконом"

По словам одного из собеседников ТАСС, запуск ракеты с фрегата должен состояться в ближайшие две недели

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" Северного флота вышел в море для проведения вторых испытательных стрельб новейшей российской гиперзвуковой ракетой "Циркон". Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.

"В субботу "Горшков" вышел в море из Беломорской военно-морской базы для проведение второго испытательного пуска ракеты "Циркон", - рассказал один собеседник агентства. Второй источник отметил, что запуск ракеты с фрегата "должен состояться в ближайшие две недели".

Собеседники уточнили, что на 2020 год была запланирована обширная программа запусков "Циркона" с "Горшкова", корабль мог выстрелить ракетой до 7 раз. "Но сроки существенно сдвинулись - второй пуск изначально должен был состояться уже в середине весны", - уточнил один из источников.

По данных собеседников, основной причиной переноса испытательных стрельб стала ситуация с коронавирусом.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источниками информации.

"Адмирал Горшков" в начале апреля ушел в Беломорскую базу на обслуживание и погрузку гиперзвуковой ракеты "Циркон" для проведения следующей испытательной стрельбы. Ожидалось, что второй запуск будет выполнен с корабля в апреле - мае.

Испытания "Циркона"

Впервые "Циркон" применили со штатного морского носителя в начале января этого года (по другим данным - в конце декабря 2019 года): "Адмирал Горшков" выстрелил ракетой из Баренцева моря на дальность более 500 км по береговой мишени. До этого испытательные пуски велись с наземного стенда или специально подготовленных понтонов.

Для запуска ракет "Циркон" используется универсальный корабельный стрельбовый комплекс (УКСК) 3С-14. Такими пусковыми установками, в частности, оснащены фрегаты проекта 22350, корветы проекта 20380, в варианте для подлодок - многоцелевые субмарины типа "Ясень".