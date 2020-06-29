«Мы хотели помочь с защитой от северокорейских ракет»: в США реагируют на отказ Японии от размещения систем ПРО

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В Соединённых Штатах отреагировали на решение правительства Японии отказаться от размещения в стране американских систем ПРО Aegis Ashore. Американские военные аналитики Брайан Кларк и Тимоти Уолтон заявляют о том, что в Вашингтоне решение японских властей вызывает обеспокоенность.

Так, говорится о том, что японское решение вызывает вопросы в отношении «базовых принципов союза Япония-США».

В США продолжают утверждать, что собирались разместить свои противоракетные (по сути, они же – ракетные) комплексы Aegis Ashore исключительно «в японских интересах» - «для защиты Японии от северокорейской угрозы».

Мы хотели помочь с защитой от северокорейских ракет

- основной посыл США.

Как видно, риторика очень похожа на ту, которую использовали при размещении систем ПРО в Европе. В том случае угрозой называли Иран. Отказалась Чехия, а Польша и Румыния согласились на размещение американских элементов ПРО.

В то же время Кларк и Уолтон отмечают, что Вашингтону следовало бы внимательно изучить суть проблемы. Ведь в Японии акцентировали внимание и на стоимости размещения систем противоракетной обороны. В сравнении с первоначальными планами стоимость развёртывания выросла вдвое.

Здесь нужно отметить, что помимо ценового вопроса в Токио отметили, что выступили против размещения систем ПРО США, так как радары этих систем очень мощные и могут нанести ущерб здоровью местных жителей. Также министр обороны Японии отмечал, что фрагменты противоракет в случае пусков могут упасть на жилые дома.

В США считают, что эти опасения японской стороны «не являются обоснованными».

Удивительно всё же, сколь активно американскую сторону тянет «защитить Японию от Северной Кореи» даже против её собственной воли…

Упомянутые американские аналитики отмечают, что Япония «ищет альтернативный вариант организации системы противоракетной обороны, так как полагает, что Aegis Ashore не спасёт в случае атак со стороны Китая или России».