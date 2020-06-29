Индия обвиняет Китай в «перемещении линии границы вглубь индийской территории» в Ладакхе

Источник изображения: Минобороны Китая

Индийские СМИ, ссылаясь на разведку, сообщают о том, что китайская активность в регионе Ладакх не снижается. В частности, отмечено следующее: после договорённостей об отводе сил и средств китайская сторона вывела часть военного контингента из района долины Галван, но при этом активизировала строительство своей приграничной инфраструктуры.

Утверждается, что китайская сторона «фактически переместила ранее согласованную линию границы вглубь индийской территории». Речь идёт об участке, который на индийских картах обозначается как «Y Nalla». Это место, где река Галван протекает около 1 км до «встречи» с рекой Шёк.

Отмечается, что новая китайская инфраструктура в этом районе включает в себя укрытия и оборонительные позиции, куда может быть переброшена военная техника.

В издании The Economic Times говорится о том, что эти действия «не позволяют доверять китайской стороне». Также отмечено, что индийские пограничники теперь не имеют возможности осуществлять патрулирование в районе «Y Nalla», как это было ранее, «из-за китайской активности».

Со ссылкой на местных жителей издание сообщает следующее:

За последнюю неделю китайские войска фактически создали больше позиций, привезя тяжелую строительную технику по новой дороге. Есть скопление китайской строительной техники в долине Галван, вдоль берегов озера Пангонг.

В Индии считают, что такие действия Китая нарушают двусторонние договорённости и что их целью является получение Китаем тактического преимущества в долине Галван.

Напомним, что несколько дней назад в Ладакхе имела место стычка между индийскими и китайскими военнослужащими, когда в ход пошли камни и металлические прутья. Стычка закончилась гибелью военнослужащих с обеих сторон. После этого инцидента представители Индии и Китая сели за стол переговоров и договорились отвести силы и средства от границы. Теперь, как видно, Индия считает, что КНР нарушает договорённости.