Войти
Военное обозрение

Индия обвиняет Китай в «перемещении линии границы вглубь индийской территории» в Ладакхе

678
0
0

Источник изображения: Минобороны Китая

Индийские СМИ, ссылаясь на разведку, сообщают о том, что китайская активность в регионе Ладакх не снижается. В частности, отмечено следующее: после договорённостей об отводе сил и средств китайская сторона вывела часть военного контингента из района долины Галван, но при этом активизировала строительство своей приграничной инфраструктуры.

Утверждается, что китайская сторона «фактически переместила ранее согласованную линию границы вглубь индийской территории». Речь идёт об участке, который на индийских картах обозначается как «Y Nalla». Это место, где река Галван протекает около 1 км до «встречи» с рекой Шёк.

Отмечается, что новая китайская инфраструктура в этом районе включает в себя укрытия и оборонительные позиции, куда может быть переброшена военная техника.

В издании The Economic Times говорится о том, что эти действия «не позволяют доверять китайской стороне». Также отмечено, что индийские пограничники теперь не имеют возможности осуществлять патрулирование в районе «Y Nalla», как это было ранее, «из-за китайской активности».

Со ссылкой на местных жителей издание сообщает следующее:

За последнюю неделю китайские войска фактически создали больше позиций, привезя тяжелую строительную технику по новой дороге. Есть скопление китайской строительной техники в долине Галван, вдоль берегов озера Пангонг.

В Индии считают, что такие действия Китая нарушают двусторонние договорённости и что их целью является получение Китаем тактического преимущества в долине Галван.

Напомним, что несколько дней назад в Ладакхе имела место стычка между индийскими и китайскими военнослужащими, когда в ход пошли камни и металлические прутья. Стычка закончилась гибелью военнослужащих с обеих сторон. После этого инцидента представители Индии и Китая сели за стол переговоров и договорились отвести силы и средства от границы. Теперь, как видно, Индия считает, что КНР нарушает договорённости.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Похожие новости
12.11.2018
Airshow China 2018. Что крупнейший авиасалон мира принес России
10.07.2015
Россия и Индия: раскол в 21-ом веке
19.08.2013
Оружие за бананы
15.08.2013
Для новых китайских «полностью электрических» авианосцев нужна «объединенная энергосистема»
22.09.2011
Заблуждение по поводу ПРО ("The New York Times", США)
21.09.2011
Тупики незалежности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.06 21:31
  • 19
Деловая столица (Украина): дострелить до Новороссийска. Почему Украине срочно нужны ЗРК прикрытия для «Нептунов»
  • 29.06 20:32
  • 67
По гитлеровским лекалам
  • 29.06 18:53
  • 8
"Армата" избавилась от "детских болезней"
  • 29.06 18:52
  • 3
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 29.06 18:50
  • 25
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 29.06 18:09
  • 9
"До Москвы точно достанет": что американцы хотят установить в Европе
  • 29.06 16:23
  • 1
Индия попросила Россию ускорить поставки ПЗРК "Игла", пишут СМИ
  • 29.06 15:57
  • 2
AgoraVox (Франция): в Эстонии разрабатывается интересный проект военной робототехники
  • 29.06 15:31
  • 2
Кризисная воронка
  • 29.06 15:18
  • 9
В России планируют разработать новую боевую экипировку на замену "Ратнику"
  • 29.06 15:03
  • 2
Металлургический завод для судостроения на Дальнем Востоке
  • 29.06 14:32
  • 6
Россия предложила Индии комплексное решение по модернизации парка истребительной авиации
  • 29.06 13:46
  • 1
В России создадут роботов для эвакуации раненых с поля боя
  • 29.06 10:17
  • 1
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 29.06 10:13
  • 1
Обмен информацией: российские истребители пролетели "роем"