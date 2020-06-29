Россия и Франция активизируют диалог по контролю над вооружениями - Кремль

Путин и Макрон выступили за скорейшее прекращение огня в Ливии

Москва. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе беседы в формате видеоконференции в пятницу проанализировали различные аспекты ситуации в сфере стратегической стабильности.

"Подчеркнута важность сохранения действующих механизмов контроля над вооружениями и укрепления предсказуемости и доверия в военной области. Условлено активизировать совместную работу по этому досье в формате "два плюс два" с участием министров иностранных дел и обороны", - сообщила пресс-служба Кремля.

"По внутриукраинскому конфликту высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации ключевых положений Минских договоренностей 2015 г., а также решений, принятых на саммитах в "нормандском" формате, в том числе 9 декабря 2019 г. в Париже. С российской стороны акцентирована необходимость выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам урегулирования, безальтернативность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "выражена обоюдная озабоченность в связи с продолжением боевых действий в Ливии. Лидеры высказались в пользу незамедлительного прекращения огня и возобновления межливийского диалога в соответствии с решениями Берлинской конференции 19 января с.г. и закрепившей их резолюции 2510 Совета Безопасности ООН, а также за консолидацию международных усилий по политико-дипломатическому урегулированию кризиса".

"В ходе обмена мнениями о положении дел в Сирии Владимир Путин проинформировал Эммануэля Макрона о принимаемых Россией мерах по нормализации ситуации в Идлибской зоне деэскалации. Обе стороны разделяют принципиальную позицию о необходимости продолжения бескомпромиссной борьбы с терроризмом и принятия шагов в целях улучшения гуманитарной обстановки в Сирии. Эту тематику продолжат обсуждать министры иностранных дел России и Франции", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "выражено общее мнение о востребованности российско-французского партнерского взаимодействия в решении актуальных мировых проблем и поиске ответов на острые глобальные вызовы, такие как международный терроризм, изменение климата, нарастание конфликтного потенциала во многих регионах мира. Актуальной задачей остается объединение усилий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и преодолению ее последствий".

Путин и Макрон отметили, что Россия и Франция как постоянные члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В этой связи большое значение придается реализации российской инициативы о проведении встречи глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН.

В развитие договоренностей, достигнутых на переговорах в Брегансоне в августе 2019 г., продолжен обмен мнениями по вопросам формирования новой архитектуры европейской безопасности в целях укрепления сотрудничества и обеспечения большей стабильности на континенте. Согласован перечень основных направлений российско-французского диалога по этим и другим темам по линии профильных ведомств.

Были затронуты также актуальные вопросы развития российско-французского сотрудничества, в том числе с акцентом на взаимодействие по климатической повестке дня, арктической проблематике и мирному атому.