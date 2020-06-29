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Интерфакс-АВН

Командный пункт для запуска "Ангары" на Восточном уже построен - Роскосмос

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Технический комплекс космодрома "Восточный"
Технический комплекс космодрома "Восточный".
Источник изображения: Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Москва. 26 июня. ИНТЕРФАКС - На космодроме "Восточный" завершено строительство командного пункта для запуска ракет семейства "Ангара", сообщили в Роскосмосе.

"Командный пункт уже построен. Вполне вероятно, что из него будет осуществляться управление пусками не только "Ангары", но и "Енисея" - нашей ракеты сверхтяжёлого класса, работу по которой мы уже начали", - говорится в сообщении в твиттер-аккаунте госкорпорации.

"Восточный" - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. Всего за все время эксплуатации космодрома здесь были осуществлены пять пусков ракет-носителей семейства "Союз". В данный момент на космодроме идет строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара". Работы планируется завершить к декабрю 2022 года.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
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