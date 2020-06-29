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Интерфакс-АВН

Старые угрозы, требующие совместных решений, никуда не ушли, несмотря на коронавирус - Путин в беседе с Макроном

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Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин во время встречи
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин во время встречи.
Источник изображения: © AP Photo, Gerard Julien, Pool via AP

Новый формат переговоров в чем-то даже более эффективен, чем обычные встречи, считает Путин

Москва. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин на переговорах в формате видеоконференции предложил своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону обсудить совместную борьбу с современными угрозами.

"Сегодня мы сталкиваемся с новыми угрозами, одна из них - это коронавирусная инфекция. Мы никак не можем провести нашу очную встречу, но, мне кажется, мы уже научились работать в современном формате. В чем-то он даже является более эффективным, чем обычные наши встречи", - сказал Путин в ходе общения с Макроном в режиме видеоконференции.

При этом старые угрозы, с которыми необходимо бороться совместно, по мнению президента РФ, "никуда не ушли".

"Это и терроризм, это неконтролируемая миграция, это изменение климата, это пандемии в широком смысле этого слова возможные, не только связанные с коронавирусной инфекцией, а с инфекциями вообще. Это, к сожалению, разрушающаяся система контроля над вооружениями. Это все вместе, безусловно, является нашей общей повесткой дня. Я думаю, что мы сегодня обсудим все, что я перечислил так или иначе", - сказал Путин.

Перед началом переговоров российский лидер также напомнил, что 24 июня в РФ был проведён Парад Победы по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне и в честь победителей во Второй Мировой войне.

"Это наша общая победа, мы в России никогда не забудем тех французов, которые вместе с нашими бойцами сражались на Восточном фронте, вместе с советскими воинами. Это и "Нормандия-Неман", и в других подразделениях французы у нас воевали. Тысячи советских граждан воевали в рядах французского сопротивления на территории самой Франции. И это, безусловно, наше общее достояние: победа над нацизмом", - сказал Путин.

Со своей стороны Макрон заявил, что в Париже отдают дань памяти жертвам, которые принес советский народ в ходе Второй мировой войны, и отмечают важность защиты исторической памяти.

"И как ты напомнил, этот разговор происходит в очень важный момент, когда прошли церемонии празднования Победы над нацизмом. Я хотел физически присутствовать на этом празднике. Как я тебе уже написал и еще раз хочу сказать, Франция отдает дань почета тем жертвам, которые принес советский народ во время Второй мировой войны: это 27 миллионов жертв среди военных и мирного населения", - сказал Макрон.

Он также отметил, что французская сторона "также хочет отдать дань памяти народам Восточной Европы, которые тоже пострадали в эти тяжелые исторические времена".

"Я также знаю, как важно защищать работу над исторической памятью, над которой работают наши ученые-историки. Необходимо помнить обо всех тех исторических ранах, необходимо избежать инструментализации, которая иногда может произойти. И великие нации должны проводить такую работу", - заявил французский лидер.

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