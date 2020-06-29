Die Welt (Германия): Трамп принял президента Польши — и вновь обругал Германию

Немецкая газета с нескрываемым сарказмом описывает встречу Трампа и польского президента Дуды в Вашингтоне. Дуда льстил, Трамп милостиво похлопывал его по плечу и хвалил за многочисленные траты из польского бюджета, сделанные в интересах США, не забывая ругать Германию, которая покупает русский газ вместо американского.

Во время приема в Белом доме президент Польши Анджей Дуда без конца льстил своему коллеге Дональду Трампу. Тот в свою очередь несколько раз похлопал его по плечу. Кроме того, он не упустил возможность лишний раз обругать Германию

Такого мы не видели уже давно. Нескольких месяцев народ был лишен подобных кадров. Время действия: среда. Место действия: Белый дом, Овальный кабинет, у самого знаменитого камина в мире. Дональд Трамп и его гость улыбаются, жестикулируют, позируют фотографам и операторам, произносят по паре слов.

Польский президент Анджей Дуда - первый глава иностранного государства за несколько месяцев, побывавший в Белом доме, и это несмотря на коронакризис, вновь обострившийся в США. Вашингтон уже с марта этого года не пускает на свою территорию граждан стран - участниц Шенгенского соглашения. Но какое это сейчас имеет значение?

Трамп приветствовал гостя из Варшавы, называя его "другом". Сейчас отношения между двумя странами, по его словам, "ближе, чем когда-либо". Его коллега в ответ сказал о "привилегии" и чести находиться здесь после карантина - "в конце эпидемии коронавируса", как это назвал Дуда. Это так, согласился Трамп, в очередной раз недооценивая опасность, связанную с коронавирусом. При этом не далее, как в эту среду в его стране было зафиксировано более 36 тысяч новых случаев заражения covid-19, и это стало новым рекордом для США. Биржевые курсы устремились вниз.

"Прекрасно, что вы здесь", - добавил Трамп и заверил, что испытывает большое уважение к Польше, подчеркнув, что с польским президентом-консерватором его связывают "очень хорошие личные отношения". Надо сказать, что Дуду приняли в Белом доме уже в третий раз.

Для сравнения: Ангела Меркель гостила там всего дважды. А президент Украины и вовсе так до сих пор и не удостоился приглашения. Трамп верит в теорию заговора, согласно которой Киев вмешивался в президентские выборы в США 2016 года, пытаясь не дать ему победить.

Помощь польскому президенту на выборах

Для Дуды визит в минувшую среду стал, пожалуй, главным с учетом того, что всего через четыре дня ему предстоят очень сложные президентские выборы. Согласно опросам общественного мнения, главе государства в воскресенье не удастся получить абсолютное большинство голосов, а это значит, что понадобится второй тур.

Для Трампа подобные пиар-акции в преддверии важных выборов не являются чем-то необычным. Надпартийность чужда ему и во внешней политике. В январе он принял в Белом доме израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которому через пару недель тоже предстояли выборы.

После двусторонней встречи в Овальном кабинете президенты предстали перед журналистами в Розовом саду. Там они снова похлопывали друг друга по плечу, а Трамп выпустил пару вербальных "стрел" в адрес Германии, главного соседа Польши.

При этом Трамп не скрывал причин, зачем так обхаживает поляков. Он подчеркнул, что Варшава закупает американские истребители F-35 (между прочим, сделка на целых 4 миллиарда евро). Соответственно, военно-промышленный концерн Lockheed Martin приветствовал Дуду огромными баннерами на сайте ненавистной Трампу газеты The Washington Post.

Затем Трамп открыл пресс-конференцию, сразу же упомянув "нерадивых" членов НАТО. В первую очередь он имел в виду Германию. Польшу же он, напротив, неоднократно похвалил за полноразмерные взносы в бюджет альянса.

По словам Трампа, Варшава стремится к показателю в 2% от ВВП, причем речь идет не о взносах в НАТО, а о собственном оборонном бюджете. Задачу стремиться к этим показателям никто не оспаривает, в том числе и Германия. Однако Трамп заявил, что Германия должна НАТО триллион долларов "или даже больше". Это в 20 раз превышает ее нынешний оборонный бюджет.

Хвалебная песнь в адрес Польши

По словам Трампа, Польша обеспечивает надежную защиту границ альянса и - да - олицетворяет собой правовое государство. Кроме того, Варшава пользуется услугами "наших (американских) компаний" при строительстве мобильных сетей пятого поколения - то есть отказывается от услуг китайского концерна Huawei. И, наконец, Польша вкладывается в строительство терминалов для сжиженного газа, чтобы с 2022 года импортировать американский СПГ.

Трамп пропел долгую хвалебную песнь в адрес своего союзника Польши. При этом аналогичные похвалы в адрес таких стран, как Германия, Франция или Испания, просто немыслимы. Однако авторитарного премьер-министра Венгрии Виктора Орбана он нахваливал аналогичным образом.

Впрочем, об американском плане по размещению дополнительных 1 000 солдат в Польше первым заговорил не Трамп, а Дуда. Он приветствовал эту идею, но попросил Трампа скорректировать свои далеко идущие намерения: "Я обратился к президенту (Трампу) с просьбой не выводить войска из Европы, потому что для меня важна безопасность Европы", - подчеркнул Дуда.

Но: Польша, по его словам, лояльный союзник США, "на нас можно рассчитывать". Дуда не сказал ни единого дурного слова в адрес Германии. Он предупредил об опасности "дезинформации", упомянул "историческую правду", в частности в вопросе о том, кто начал Вторую мировую войну.

Трамп на это не повелся, но зато вновь во всеуслышание заявил, что Германия не выполняет своих обязательств, имея при этом в виду договоренность по увеличению военных расходов до 2% от ВВП к 2024 году, достигнутую в 2014 году на саммите НАТО в Уэльсе.

Германия, по его словам, платит всего лишь малую долю от этого показателя: "чуть больше одного процента", а может быть, даже меньше - в зависимости от методики подсчета. Редкий случай, когда Трамп активно высказался за соблюдение соглашения, заключенного еще администрацией Барака Обамы.

Вывод войск из Германии

Еще на прошлой неделе Трамп объявил, что собирается сократить число американских солдат, дислоцированных в Германии, почти на 10 тысяч. Теперь же он намекнул, что намерен укрепить за их счет силы, размещенные в Польше. Таким образом, количество солдат армии США в Германии упадет до 25 тысяч. В настоящий момент их около 34,5 тысяч.

Ни о какой другой стране Трамп в ходе своего выступления не говорил так много, как о Германии. Он в очередной раз упрекнул Берлин в "двуличии" по отношению к России. "Германия платит России миллиарды долларов за энергоносители из трубопроводов", - объявил он, имея в виду проект "Северный поток - 2", против которого в Вашингтоне выступают как демократы, так и республиканцы.

При этом Трамп упомянул, что в Германии у него есть "друзья". "Думаю, что люди в Германии очень недовольны этим". По его словам, с одной стороны, Германия покупает у России энергоносители, а с другой, хочет, чтобы США защищали ее от России. Но так дело не пойдет, подчеркнул он.

В заключение Трамп еще раз поддержал своего польского коллегу в предвыборной борьбе. "Думаю, ему (Дуде) предстоят выборы, и, думаю, они будут очень успешными для него", - сказал он, снова "похлопывая по плечу" Дуду - на этот раз вербально.

"Он выполняет грандиозную работу. Жители Польши очень надеются на него, - заявил Трамп о Дуде. - Он получит очень много голосов, будь то с нами или без нас".

Кроме того, он похвалил польскую "первую леди", а Дуда передал привет Мелании. После этого президенты покинули Розовый сад и скрылись в Белом доме.

Даниэль Фридрих Штурм (Daniel Friedrich Sturm)