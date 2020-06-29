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Интерфакс-АВН

Более тысячи российских и иностранных компаний заявлены на форум "Армия", приглашены министры обороны 133 стран - Шойгу

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Пусковая установка зенитной ракетной системы С-350 «Витязь» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019»
Пусковая установка зенитной ракетной системы С-350 «Витязь» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Москва. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Шестой Международный военно-технический форум "Армия" пройдет в конце августа, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства в пятницу.

"В этом году мероприятия форума пройдут с 23 по 29 августа в Военно-патриотическом парке "Патриот", на аэродроме Кубинка, полигонах Алабино и Ашулук, охватят все военные округа и Северный флот", - сказал Шойгу.

"Приглашены главы оборонных ведомств 133 стран и официальные делегации разных государств", - заявил министр.

Он сообщил, что впервые одновременно с форумом состоится открытие Армейских международных игр и стартует "Танковый биатлон". По словам главы Минобороны, в министерстве рассчитывают, что новый формат позволит повысить качество и эффективность обоих мероприятий, "сделает их более привлекательными для посетителей, создаст наилучшие условия для работы иностранных делегаций, расширит возможности официальных переговоров и встреч".

"Сейчас об участии в предстоящем Форуме заявили более одной тысячи отечественных и иностранных компаний, которые выставят свыше 25 тысяч различных экспонатов вооружения и военной техники", - сказал министр.

Он сообщил, что российские предприятия оборонной промышленности представят свои новейшие разработки не только в статической экспозиции, но и в демонстрационной части форума. Для этой цели Минобороны выделяет порядка 690 единиц современного вооружения.

"Научно-деловая программа включает актуальные вопросы обеспечения обороны и безопасности государства, развития производственного и научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса России, а также международного военного и военно-технического сотрудничества", - заявил Шойгу.

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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
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Танковый биатлон
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